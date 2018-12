Luego de anunciar otro tarifazo para 2019, Iguacel dejó su cargo en Energía

Tras anunciar la suba de luz de 55 por ciento promedio y de gas del 35 por ciento para el próximo año, el secretario de Energía, Javier Iguacel, presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri y lo reemplazará Gustavo Lopetegui, confirmaron ayer fuentes oficiales. Más allá de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial, que se dará la semana que viene, luego de Año Nuevo, Lopetegui ya está en funciones.

Por Twitter, el ahora ex secretario aclaró que habló con el presidente Mauricio Macri y le explicó las razones de su renuncia. No especifica si dialogó o no con su jefe, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Hasta ayer, en Hacienda no registraban reuniones entre ambos.

Iguacel asegura que está a "disposición para seguir acompañando la transformación que lleva adelante. La tarea para construir un país unido, honesto y justo es titánica. Requiere pasión y perseverancia". Y cerró el mensaje con el hashtag "#noaflojemos".

Si bien Iguacel ya había queda en el ojo de la tormenta luego de que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el aumento extra del gas —que se había planteado en octubre como compensación para las empresas por la devaluación—, en los últimos días, la figura del secretario se vio más debilitada.

Además, la tensión con el ministro Dujovne había aumentado en las últimas semanas. "No estaban cómodo con Dujovne y Dujovne tampoco con él. En rigor, ya estaba afuera, en sentido figurado, hace unos días", dijeron cerca de Iguacel.

"Era secreto a voces en los últimos días", aseguró otra fuente del Gobierno, minutos después de que se confirmó la noticia. "Se desgastó mucho discutiendo, por ejemplo, cuántos fondos debía destinar a Vaca Muerta en términos de subsidios", detallaron.

Ese era un punto de roces casi diarios con su jefe Dujovne: Iguacel con una postura más "intervencionista" para el sector y Dujovne, defensor a ultranza de la reducción del déficit, con la bandera de que el mercado y la libre competencia son los que equilibran el mercado. Ganó la segunda opción.

El jueves, el área que hasta ayer comandaba Iguacel, anunció aumentos de gas y electricidad. Si bien estaban dentro del esquema de aumentos planeados, la cifra y que la noticia llegara junto a otras negativas —números de caída de actividad, reglamentación de la ley de renta financiera y también suba de transporte— hicieron que el impacto fuera mayor.

Lopetegui, su reemplanzante, se desempeñaba hasta el momento como asesor de Macri. Desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2018 Lopetegui se desempeñó en el cargo de secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete.

Es Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Argentina de la Empresa, tiene una Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra y cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado.

En el sector privado trabajó en la consultora McKinsey en España, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Fundó la cadena de minimercados Eki y la empresa láctea PampaCheese. Además fue Gerente General de Lan Argentina. En el sector público fue ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires.

Lopetegui con un perfil bajo y técnico siempre se ocupó entre otras funciones del área energética incluso cuando era ministro Juan José Aranguren, tarea que continuo hasta el momento.

El flamante secretario de Energía tiene un buen trato con el gabinete nacional en particular con el jefe de ministros, Marcos Peña. Su temperamento tranquilo y su falta de ambición política son aspectos que destacan en el entorno presidencial. La salida de Iguacel, sostienen, es un fortalecimiento de Marcos Peña y también de Dujvone.