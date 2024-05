La tarifa de electricidad que abonan los usuarios es la más cara de los últimos 30 años

El costo es de US$ 0,11 por kWh (hasta el año pasado, en marzo, la misma tarifa era de 0,04 centavos de dólar) y de US$ 27,5 si se considera la canasta básica de 250 kWh.

El valor promedio de esta misma canasta en todo el mundo es de US$ 42,5 (USD 0,17 por kWh), con lo cual la canasta argentina es US$ 15 más barata.

El estudio indicó que a pesar de que sea necesario una corrección tarifaria de los servicios públicos, los nuevos valores impactan dentro del gasto de los hogares, a la vez que el poder adquisitivo de los argentinos viene en caída, presionando aún más sobre este fenómeno.

>> Leer más: Quiénes podrán seguir con tarifas de luz y gas subsidiadas y qué trámite deben hacer

En marzo de 2024, la tarifa de electricidad representó el 21% de la canasta básica total (CBT) que mide el Indec. Tan solo dos meses antes, en enero, la misma tarifa equivalía al 10% de la canasta básica total.

Quizá por estas razones y para mitigar el impacto en una tasa de inflación gradualmente en baja es que el gobierno decidió postergar los aumentos de tarifas ya planificados para distribuirlos en el tiempo.

La tarifa de electricidad en Argentina se encareció significativamente luego de los aumentos que dispuso el gobierno nacional. Estas medidas tuvieron como resultado la tarifa de electricidad más cara de los últimos 30 años.

Sin embargo, si se compara esta misma tarifa a nivel mundial y dentro de América del Sur, el valor de la energía eléctrica para el consumo del hogar sigue siendo relativamente barato en dólares.

El costo energético en el mundo

Dinamarca es el país con la electricidad más cara del mundo, con un valor de US$ 0,54 por kWh, con una canasta de US$ 135, seguido por Alemania con US$ 130 y el Reino Unido con US$ 117,5. Europa es la región a nivel mundial con los mayores costos en tarifas de servicios.

A su vez, dentro de América del Sur, el país con la tarifa más elevada es Uruguay, donde se paga US$ 0,24 POR kWh y una canasta de US$ 60 mensuales. Luego le siguen Perú con una canasta de US$ 57 y Brasil con US$ 50.

Paraguay tiene la tarifa más barata con US$ 0,06 y una canasta de US$ 15.

Antes de los recientes aumentos de tarifas, Argentina se encontraba por debajo de Paraguay con los valores más bajos.

En la actualidad el servicio se ha encarecido, pero a comparación de otros lugares de la región sigue siendo uno de los países más baratos para el acceso a la electricidad en los hogares.