La semana: líneas de crédito con beneficios del Banco Nación

El ritmo de la molienda de soja

El uso de la capacidad instalada en la industria de molienda de soja creció 10 puntos porcentual en mayo respecto a abril pasado, desde el 49% hasta el 59%, debido a un mayor volumen de procesamiento, informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). El mayor uso fue porque el volumen de granos procesados subió 21,3% frente al mes anterior. “Gracias a las importaciones de soja provenientes de Brasil, Paraguay y Bolivia, y a la oferta adicional en el mercado doméstico como consecuencia del dólar soja 3, la industria aceitera pudo recuperar parcialmente sus existencias en mayo y mejorar su volumen de molienda”, explicó la entidad. En junio esa mejora no se repitió. La molienda es la menor de los últimos 18 años. En este sentido, los exportadores estimaron que entre soja, maíz, girasol y sorgo quedan unas 25,25 millones de toneladas todavía por comercializarse a nivel local equivalentes u$s 9.230 millones. De ese total, u$s 6.109 millones corresponderían a soja, u$s 2.664 millones a maíz, u$s 349 millones a girasol y u$s 107 millones a sorgo.