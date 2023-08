La CNV interviene para frenar la suba del dólar financiero

Para colmo, el Central cerró el miércoles con ventas por u$s 99 millones en el mercado de cambios, cortando con siete jornadas consecutivas de acumulación de divisas. La causa fue una compra de u$s 225 millones que hizo YPF para cancelar deuda. La petrolera prometió ingresar el viernes u$s 300 millones. El dólar agro sigue a full. Desde su puesta en marcha, acumula u$s 1.356 millones.

El dólar oficial minorista también avanza. Cerró a $ 290,27, con una suba de $ 1,10. Y en el segmento bursátil, el contado con liquidación (CCL) subió 1,5%, a $ 568,59, y el MEP 0,6%, a $ 512,54.

Para frenar maniobras especulativas en ese mercado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevos plazos para las operaciones de compra y venta de títulos públicos en moneda extranjera. A través de la Resolución General 969 dispuso las condiciones por las cuales los agentes podrán dar curso a órdenes para concertar operaciones de compra de bonos soberanos denominados y pagaderos en dólares con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y en los plazos de liquidación de contado inmediato o de contado 24 horas.

La normativa precisa que sólo se podrá dar curso “si durante los 15 días corridos anteriores, el cliente no concretó operaciones de venta de bonos argentinos denominados y pagaderos en dólares, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo”.

El dólar sube y las acciones y bonos caían. El S&P Merval perdió 1,72%, contagiado por el efecto negativo que produjo en las Bolsas la rebaja en la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York bajaron 6,9% y los bonos en dólares 10 centavos, en promedio.

En Wall Street, el Dow Jones bajó 1%, el S&P 500 cayó 1,4% y el Nasdaq descendió 2,2%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE). La culpa fue de la agencia calificadora de riesgo crediticio, que Fitch bajó la nota de la deuda de los Estados Unidos desde Investment Grade (AAA) a AA++. La rebaja golpea el núcleo del sistema financiero mundial porque los bonos del Tesoro se consideran como las inversiones más seguras posibles. El rendimiento del título a 10 años subió al 4,07% desde el 4,04% del martes.

Los granos cerraron con bajas en Chicago, sumándose a la tendencia negativa que arrastran desde hace más de una semana. Los fundamentos de las mermas radicaron en las lluvias sobre las grandes llanuras de Estados Unidos.