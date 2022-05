Julián Moreno: "Los costos de insumos no paran de aumentar"

Moreno subrayó que “se están achicando los márgenes de las pymes” y dijo que en el actual escenario “no se puede trasladar esa suba plenamente” por lo tanto “hay que achicar márgenes para seguir vendiendo y no dañar al cliente que es de quien nosotros vivimos”, apuntó sobre la realidad de unas 600 mil pymes que existen en todo el país.

Apyme encendió las luces de alerta ante la escalada inflacionaria y presentó un informe en el que expone que los responsables del constante incremento de costos de los insumos necesarios para producción, y por consiguiente de la inflación general, son los grupos monopólicos. Por eso instó a las autoridades nacionales a tomar medidas que puedan contener realmente la situación. En el relevamiento “¿Quiénes nos aumentan los precios?” se expuso que “el accionar de grupos monopólicos y oligopólicos con alto grado de extranjerización influyen decisivamente en la formación de precios y por lo tanto en el proceso inflacionario que constituye hoy una de las principales preocupaciones para el conjunto de la economía”.

En este contexto, el presidente de Apyme advirtió: “Estamos en un momento aceptable, la industria está bien, pero creemos que estamos pasando a situaciones riesgosas, hay que advertirlo para evitar que se nos venga la noche”.

- ¿Cómo incide el aumento de los costos de los insumos en las pymes y cómo afecta a la producción?

- El tema del informe surgió porque hay una discusión en el mundo económico sobre sí los monopolios tienen o no que ver con la inflación. Hay quienes le quitan responsabilidad y quiénes no. Lo cierto es que día a día vemos que los costos de los insumos que están en manos de monopolios y empresas extranjeras no paran de aumentar y aumentan en escala logarítmica, en dólares y en el orden del 20 o 30%, en algunos casos. La argumentación es que tiene que ver con la guerra de Ucrania, el petróleo. Siempre hay un argumento, pero eso nunca tienen una correlación con el mercado interno ni con lo que nos pasa como argentinos. Funcionan como si fueran una isla en el océano distribuyendo al mundo pero no, están en Argentina, con energía subsidiada, con puertos nacionales, utilizando toda la estructura de nuestro país. Lo que vemos es que no tenemos herramientas públicas para ponerle coto a esos aumentos. Lo que quisimos evidenciar con el informe es como en insumos como vidrio o madera, plástico, los derivados del petróleo, acero, los precios de los insumos en general son muy superiores a los índices de precio al consumidor, a la inflación. Esos márgenes están achicando los márgenes de las pymes básicamente. Tenés un insumo de costos que no se puede trasladar plenamente porque uno es el que le ve la cara al cliente y tiene que achicar márgenes para seguir vendiendo y no dañar al cliente que es de quien nosotros vivimos.

- En este marco, ¿Cómo están dándose las ventas?

- En este primer trimestre anduvimos bien. El turismo en este trimestre explotó, el Previaje fue una medida acertada, el turismo tuvo la mejor temporada en muchos años. Se incorporó gente al mercado laboral, lo cual amplió de alguna manera el universo de consumidores. Lo que estamos viendo es crece la masa salarial porque crece la cantidad de empleados pero después el conjunto pierde poder adquisitivo. Tampoco es que podemos ir a desempleo cero, estamos en índices que son difíciles de superar en la Argentina que conocemos, menos del 7% no hubo en muchas ocasiones aunque ahí sabemos que están metidos los monotributos y lo precarizado que conocemos. Lo que estamos advirtiendo es que la situación es de corto plazo. La inflación sigue aumentando de una manera acelerada y los salarios estamos viendo que van siempre de atrás y por lo tanto el consumo que es lo que nosotros vivimos corre el riesgo. Aumentan los insumos a valores muy arriba porque están atados al dólar como mínimo, y a eso hay que sumarle la guerra. Si no podemos descalzarnos de eso estamos en problemas. A su vez las tarifas que son un componente importante del consumo familiar aumentan. La puja desde dentro de la interna del gobierno también le restaría poder de consumo al trabajador que es nuestro cliente en definitiva. Vemos una situación que hay que advertir, no podemos esperar que nos venga la noche. Estamos en un momento aceptable, la industria está bien, pero creemos que estamos pasando a situaciones riesgosas.

- ¿Cómo influye la interna del gobierno en este escenario?

- A los fines de la inflación en particular es un problema también eso, porque genera expectativas confusas y siempre en la confusión el poderoso terminado llevándose la mejor parte. La verdad que entendemos la interna por un lado, está la macroeconomía ordenada y por otro lado está la necesidad de no entregar lo que se hizo hasta ahora a un gobierno de oposición en la próxima elección. La puja pasa por ahí, por ver cómo se ganan las elecciones del año que viene y en este camino la situación no viene bien porque con 60% de inflación ningún gobierno se reelige. Tenemos que poner algo para poder controlar la situación porque en esa carrera inflacionaria siempre pierde el más débil, que es el trabajador y es el que define quién va a ganar las elecciones.

- ¿Cuáles son los rubros más comprometidos con la escalada inflacionaria?

- El declive siempre arranca por el consumo. Y si declina el consumo directamente declina todo lo demás porque la casi totalidad de las pymes viven del mercado interno, algunas exportan pero son exportaciones ocasionales. La mayoría vivimos del mercado interno y eso es el consumo y en el consumo está en salario de los trabajadores. Es bastante básico, no hay demasiada vuelta, si no logramos que los trabajadores recuperen poder adquisitivo el mercado se cae, se nos caen las ventas y se nos cae la producción y ahí arrastra todo.

- ¿Cuál sería la salida frente a esta situación?

- Lo que estamos viendo de acuerdo al informe, básicamente lo que estamos reclamando, es mayor intervención pública, mayor intervención del Estado en la formación de precios e intervenir en las cadenas de valor que están generando esta escalada precios sin fin. Sabemos que para eso hay que ir y enfrentar a grupos muy importantes de poder, nadie permite que le restrinjan margen gratuitamente. Hace unos días salió en un artículo que el sector agropecuario tiene u$s 8.500 millones en silo bolsa. Ese sector se para y dice: “vos me querés aumentar las retenciones y yo no te liquido y así no vas a llegar a la meta que tenés con el Fondo Monetario dentro de un mes y medio”. Estamos realmente presos de un sistema que no funciona a favor de la clase trabajadora ni de la sociedad en general. Si vamos a arrancar por algo tenemos que arrancar por la conciencia social, cuando la sociedad interprete realmente cuál es el problema, cuando el Estado intervenga sobre esas cadenas de valor, poco a poco vamos a ir revirtiendo esta situación no solamente de inflación sino de pobreza. Vivimos en un país rico se supone, tenemos energía, alimento, sol, lo que se te ocurra y el 40% de la población vive debajo de la línea de la pobreza, y es un país que está deshabitado. Tenemos que ser conscientes de que eso no lo podemos seguir permitiendo, que hay que intervenir.