Gremio de la construcción en alerta por la pérdida de 50 mil puestos de trabajo

Para Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, los trabajadores “no tienen otras herramientas para enfrentar la crítica coyuntura que la suba de los ingresos”.

Empleo en peligro

“En los dos últimos meses se perdieron 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en la actividad a partir de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del gobierno, lo que constituye una situación que arriesga de forma grave la continuidad laboral de gran parte de la construcción”, dijo.

El dirigente sostuvo que la obra privada no logró aún niveles de actividad que compensen “la drástica caída, y nada indica que los privados sustituyan el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”, y añadió que “es inaceptable que el gobierno no se responsabilice por las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas, que no convoque al diálogo social y arriesgue la seguridad jurídica”.

“El gobierno de Milei arriesga la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, lo que afecta las impostergables demandas para el desarrollo económico y social de todas las regiones de la Argentina”, concluyó Martínez.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señalaron que en diciembre el sector de la construcción registró una baja del 12,2% en relación a diciembre del 2022 y del 8,8 % en comparación a noviembre.

En cuanto a las expectativas del sector, entre los que realizan principalmente obra privada, el 40,8% anticipó que la actividad disminuirá durante el primer trimestre, contra solo un 6,1% de los encuestados por el Indec que anticipó una mejora. Entre los que realizan obra púbica, el 77,4% estimó que la actividad disminuirá.