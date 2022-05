Fuerte baja de los precios de la carne vacuna en el mercado internacional

El estudio indicó que el precio de la cuota Hilton de cortes de alta calidad a la Unión Europea, que llegó a comercializarse a cerca de u$s 18.000 la tonelada, se encuentra ahora en torno de los u$s 15.000. Y la Cuota 481 de carne de calidad de feedlot que se comercializaba a u$s 11.000 por toneladas bajó a u$s 9.000.