En qué consiste el blanqueo de capitales que impulsa el gobierno

El "blanqueo de capitales” es la declaración de activos no reportados previamente al Estado. El objetivo del gobierno es que estos activos, que incluyen dinero en efectivo, cuentas bancarias, inmuebles, activos financieros, criptomonedas y participaciones en empresas, sean declarados frente al fisco. Con esta medida, se espera aumentar la base imponible de recaudación. Particularmente, la regularización de estos activos contribuiría a la entrada de más dólares al sistema financiero, uno de los objetivos principales del gobierno.

Los blanqueos anteriores

En el pasado reciente hubieron experiencias similares en dicho sentido: se produjeron dos blanqueos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 y 2013, uno en el de Macri, en 2016, y otro con Alberto Fernández, en 2021. Este nuevo blanqueo, el quinto en 15 años, puede que muestre una menor “capacidad blanqueable” por parte de los contribuyentes. No obstante, es importante resaltar las ventajas económicas que el mismo presenta. En la actualidad, estar en legalidad es fundamental en tiempo de cruce de información financiera. Las regulaciones internacionales y los acuerdos de intercambio de información entre países hacen que sea cada vez más difícil ocultar activos no declarados. La regularización no solo ofrece beneficios fiscales, sino que también proporciona tranquilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes, evitando posibles sanciones y conflictos legales futuros.