El salto de Cirmaq: de Rosario a Abu Dabi sin escala

Es que sin el apoyo de la entidad la firma local no hubiera contado con el capital necesario para poder ponerse a fabricar esta prensa horizontal para la industria del petróleo valuada en u$s 450 mil. Habitualmente los compradores internacionales sólo abonan el 10% ó 15% del precio del equipo como anticipo y en este caso, ese importe estaba lejos de alcanzar siquiera para comprar la materia prima necesaria para fabricar un bien de capital como lo que demandaba esta prensa que llegó a destino bajo la marca “Cirmaq”.

Esta es la primera empresa que accede a este nuevo instrumento del Bice pero desde la entidad manifestaron que tienen grandes expectativas y aguardan con entusiasmo que muchas pymes se animen a exportar a través de esta operatoria.

“Este proyecto es un hito para nosotros, porque estamos financiando tanto al que produce la máquina como al cliente del exterior que la compra. Con esto le damos a la pyme argentina condiciones de financiamiento muy parecidas a las que tienen sus competidores en los países desarrollados. El sistema financiero y en especial un banco público de desarrollo como el Bice, tienen que estar al servicio de empresas como Roman y Marinoni,” aseguró José Ignacio de Mendiguren, presidente del Bice, durante un encuentro del que participaron Américo Marinoni, director de Roman y Marinoni y la gerente de administración y finanzas, Andrea Gerbaudo.

El proyecto contó con el asesoramiento de los especialistas en comercio exterior de Bice que estructuraron la operación con dos líneas de crédito del banco para financiar tanto al fabricante argentino (prefinanciación de exportaciones), como al importador (forfaiting). El banco facilitó la producción de la maquinaria con la línea de prefinanciación de u$s 150.000 y su cobro luego del embarque a través de un forfaiting. Con este programa, el banco adelantó el pago de la exportación a la firma argentina a través del descuento de los documentos de crédito y otorgó al cliente en el exterior un plazo para el pago restante por la compra del bien de capital.

https://twitter.com/bice_arg/status/1509613093545906201 A través de una operación de comercio exterior financiada por BICE, la pyme santafesina ROMAN Y MARINONI exportó por primera vez una máquina industrial a Medio Oriente. Es una prensa usada para el conformado de tubos de petróleo valuada en USD 450.000. https://t.co/VUSeVFbsz0 pic.twitter.com/7DWb730kLB — BICE (@bice_arg) March 31, 2022

De Mendiguren resaltó que se trata del “primer caso en el que el banco le permite a la empresa financiar al proveedor del exterior a plazos muy extendidos” y destacó que el financiamiento se equipara con la oferta disponible en otros países como Alemania o Italia donde la financiación es a largo plazo, lo que demanda una inversión en bienes de capital. “En el exterior es muy normal que un bien de capital se financie en función de la vida útil de la maquina, a 5 , 6 ó 7 años, y además, si el comprador necesita un plazo de gracia para instalarla, en este caso el banco de Abu Dabi le va a dar la gracia. La venta de bienes de capital se paga a sí misma, la empresa no puede sacar su inversión para una máquina, en el mundo todos venden así pero esto en argentina no existe. Por eso con este nuevo instrumento estamos poniendo a las pymes argentinas en las mismas condiciones que una pyme alemana, italiana, brasilera incluso”, relató el titular del banco.

El equipo

El bien de capital exportado por Roman y Marinoni es una prensa utilizada en el conformado de tubos de petróleo con una potencia de 750 toneladas. La máquina producida en base a componentes principalmente nacionales, fue vendida a la compañía Ados Engineering Industries LLC.

Marinoni destacó que “sin la ayuda del banco no hubieran podido hacer la operación” ya que la empresa compradora, al no conocer a la firma, no adelantaba el dinero para empezar a fabricar la máquina. “Por suerte dimos con el Bice para arrancar el trabajo. En una máquina de estas, la inversión en materia prima es grandísima, pesa 25 toneladas”, contó sobre el equipo que se fabricó en Santa Fe y llegó a Abu Dabi.

“Destacamos la actitud y predisposición del banco Bice para participar de la operación de exportación de un equipamiento de suma importancia para nosotros. La prefinanciación nos posibilitó la venta, que de otra manera hubiese sido imposible de concretar. Esto demuestra que la participación de entidades financieras acompañando a la actividad productiva generan un círculo virtuoso de suma importancia para el país”, señaló Marinoni, titular de la pyme, que es cliente de Bice desde 2015 y cuenta con una planta de 2.500 metros cuadrados en la que trabajan 40 personas. Este año espera duplicar sus ventas.

Roman y Marinoni se dedica desde 1958 al diseño y fabricación de máquinas especiales y repuestos para la industria metalúrgica, automotriz, siderúrgica y petrolera. Exportan 40% de su producción y tienen como clientes a Tenaris, P&G y Kimberly Clark, entre otros.