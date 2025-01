El gobierno realizó el mayor pago de deuda de los últimos tres años

Los tenedores de Bonares vieron acreditados los fondos el mismo jueves pero quienes tienen Globales recibirán el dinero recién entre el viernes y la semana que viene, ya que el pago se realiza a través del Banco de Nueva York (Bony), afectado por feriado decretado en EEUU tras la muerte de Carter.

Caen las reservas

Con algo de delay, el impacto del pago se sentirá en las reservas. Se estima que el BCRA perderá gran parte de lo embolsado en los primeros días del año. Según la consultora PPI, el pago de cupones y amortizaciones del 9 de enero provocará una baja en las reservas líquidas (disponibles) de USD 3.300 millones. Hoy están cerca de los USD 16.000 millones. Sin embargo, consideró que no habrá cambios en las netas, a raíz de que los depósitos del Tesoro en el Central ya se encuentran deducidos como pasivo de corto plazo.

Los analistas de la city estiman que el pago generará un efecto positivo porque demuestra que el Tesoro argentino cumple con los vencimientos. Y esperan la reinversión de cupones. El 52,5 % del dinero abonado irá a manos de residentes, que se estima tendrían una mayor predisposición a reinvertir. Pero también esperan que buena parte de los flujos que van a manos de no residentes sigan el mismo camino. “Gran parte de los inversores van a elegir mantener su exposición en la curva de hard currency argentina, reinvirtiendo los pagos en bonos en dólares”, dijo Federico Filippini, economista Jefe de Adcap.

¿Salir o reinvertir?

El comportamiento de esos fondos será clave para la dinámica futura de los bonos. En pleno feriado en Estados Unidos, el mercado financiero local operó con poco volumen. Los bonos soberanos de deuda operaron mixtos pero el riesgo país retrocedió 12 unidades, a 560 puntos básicos. Tocó el valor más bajo desde el 31 de julio de 2018.

El Ministerio de Economía anunció que usó los dólares que compró con el superávit fiscal del año pasado para hacer frente a las obligaciones. En total, tiene depositados USD 6.009 millones en el Banco Central y casi USD 1.000 millones en el Bank of New York Mellon (Bony). Suficiente para pagar no solo los vencimientos de enero, sino también una buena parte de los de julio (USD 4.341 millones).

Bola de vencimientos

En septiembre, el Tesoro había girado USD 1.528 millones al Banco Central para pagar deuda y en octubre, el regulador monetario envió USD 998 millones y el equivalente a unos USD 60 millones en euros a un banco en Nueva York para cancelar los intereses de este vencimiento de enero de los bonos globales en dólares (GD). Luego anunció que tenía fondos para cancelar los vencimientos de capital. Antes de dar ese paso, el gobierno cerró un Repo con cinco bancos por USD 1.000 millones con el objetivo de apuntalar las reservas de cara al pago.

El gobierno negocia, además, un nuevo programa con el FMI. Un informe de la consultora Suramericana Visión explicó que en 2025 vence deuda nominada en moneda extranjera por USD 21.506 millones, entre compromisos del Estado nacional a tenedores privados y organismos s, deudas provinciales y obligaciones del BCRA.

Mercados contentos

El S&P Merval rebotó casi 2 % y el riesgo país tocó su mínimo desde 2018 luego del pago de cupones de intereses y capital que realizó el gobierno. El mercado transitó una jornada de poca actividad ya que no operó Wall Street debido al feriado que decretó el gobierno de EEUU por la muerte del ex presidente Jimmy Carter.

En renta fija, los títulos soberanos nominados en dólares operaron con leves subas y bajas, sin referencia de la plaza extranjera. Los que más avanzaron fueron: el Bonar 2020 (2,1 %), el Bonar 2038 (1 %), y el Bonar 2041 (0,6 %). En tanto, cayeron el Global 2029 (-3 %); el Bonar 2030 (-0,1 %); Global 2030 (-0,1 %) y Global 2038 (-0,1 %). El riesgo país, índice que mide el JP Morgan, cedió 2,1 % y se ubicó en los 560 puntos.