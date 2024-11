El dueño de la fábrica de electrodomésticos Peabody alertó por una "avalancha de importaciones"

“Los valores de los productos industriales en Argentina al público cuestan tres veces de lo que cuestan en Estados Unidos o en Chile. Y también, yo creo que hay que hacer un poco mea culpa en la Argentina porque muchos de los electrodomésticos que se producen acá en la Argentina no son productos de última tecnología. Todos los industriales que yo conozco, en los últimos 4 o 5 años hicieron inversiones muy importantes en todo el sector. No hubo una sola fábrica que no reinvirtiera pero realmente eso no lo notan los consumidores y tampoco alcanza”, consideró haciendo una autocrítica.