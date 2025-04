El dólar oficial bajó y se renueva el apetito por la bicicleta financiera

El nuevo régimen cambiario “justifica una postura más alcista”, escribieron los estrategas, incluyendo a Gisela Brant y Ben Ramsey. Señalaron que los activos argentinos “se dispararon a comienzos de esta semana después de que el país alcanzara un acuerdo de u$s2 0 mil millones con el FMI y levantara la mayoría de sus restricciones cambiarias”.

“Se espera que los rendimientos de los instrumentos locales a corto plazo se mantengan en niveles atractivos”, concluyeron los estrategas.

Cristina

Esta invitación a reanudar la bicicleta financiera encaja con el corazón del nuevo plan de Luis Caputo. “Otra primavera financiera antes de las elecciones, regreso triunfal del tercer turno del carry trade”, tuiteó la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, para describir la medida. Y repasó la historia reciente: “El primer turno del carry trade lo financiaste con la brutal devaluación del 2023, pisando importaciones”, le dijo a Milei. Y el segundo turno “lo financiaste con los 23.000 millones de dólares que te entraron con el blanqueo, en octubre del 2024”, relató. A este tercer turno, se explayó, “te lo vuelve a financiar ahora el Fondo Monetario, como hizo con Macri en el 2018”.

En un extenso posteo, la ex mandataria afirmó que el gobierno pretende “disfrazar sus estafas y disimular los fracasos de sus políticas económicas”, ligándolo a la decisión de pedir un millonario préstamo. Y se preguntó por qué el presidente y su ministro festejaron la devaluación y el acuerdo con el Fondo, cuando en 2001, un blindaje similar terminó con la salida del entonces presidente Fernando de la Rúa.

“Bajá a tierra, hermano, que acá abajo está todo muy mal después de la devaluación y tu acuerdo con el FMI, como siempre se profundizó la disparada de la inflación, la remarcación de precios no para y la gente cada vez está peor”, subrayó.

Y concluyó: “Lo que vos, y muy especialmente el Toto Caputo, estaban festejando era la resolución que el martes publicó el BCRA autorizando a inversores no residentes a acceder al Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC), sin conformidad previa y con una permanencia mínima de apenas seis meses, es decir, hasta las elecciones”.

“Mirá vos qué casualidad los plazos para que ingresen dólares como capitales especulativos”, señaló.

Refuerzos para el BCRA

Por su parte, las reservas brutas aumentaron en u$s 1.813 millones hasta los u$s 38.612 millones, luego de concretarse el desembolso de u$s 1.500 millones por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que integran el Grupo del Banco Mundial.