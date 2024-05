El dólar blue se despertó y cerró la semana con la mayor suba desde enero

El S&P Merval porteño retrocedió 1%, luego de tres subas al hilo, aunque se mantuvo cerca de su nivel máximo en pesos de 1.505.718,3 unidades anotado la semana pasada. Las caídas del día fueron lideradas por Central Puerto (-3,5%); banco BBVA (-3,2%); y Cresud (-3,2%).

Fue tras la licitación de Letras del Tesoro en el marco de la estrategia del gobierno de reducir emisión monetaria vía rotación de pases pasivos a Letras del Tesoro.

La elevada demanda de bancos en la licitación, impulsada por el atractivo premio de tasa que ofrecieron las Lecaps a TEM (tasa efectiva mensual) del 4% (comparado con una TEM del 3,3% de un pase pasivo), fue clave en este resultado millonario de absorción de fondos, según analistas.

Por esta operación, $ 11,7 billones que eran deuda del BCRA, pasan a ser deuda del Tesoro. Una rotación que no reduce el nivel de endeudamiento pero que, al convalidar una tasa más elevada, mete más presión a las cuentas fiscales.

“El déficit en realidad sube porque mientras el BCRA paga alrededor de 3,3% mensual por los pases, el Tesoro paga 4,5% mensual por sus letras”, señaló el economista Walter Grazziano. Y agregó: “Concretamente se tiran a la basura cerca de $140.000 millones por mes durante tres meses, nada menos que unos 420.000 millones de pesos en un trimestre, que son el diferencial de tasa que paga el Tesoro con respecto al BCRA”.

El economista advirtió, además, que como resultado de la operación quedan $ 3,1 billones en el mercado, pendientes de absorción.

La toma de ganancias del S&P Merval, que parece observar un techo en los u$s 1.400, también puede llevar a que algunos inversores se vuelva a posicionarse en dólares.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió $ 0,50 hasta los $ 886,50. De esta manera, en la primera mitad de mayo avanzó apenas un 1,1%, en línea con el “crawling peg” cercano al 2% mensual planificado por el BCRA.

El MEP subió $ 8,87 a $ 1.071,12 y el spread con el oficial se posicionó en el 20,8%. El Contado con Liquidación (CCL) trepó $ 4,39 a $ 1.103,69, por lo que la brecha con el oficial se ubicó en el 24,5%.

El Banco Central encadenó su 13ª jornada consecutiva comprando dólares en el mercado de cambios al sumar otros u$s 139 millones a sus arcas. De esta manera, acumuló u$s 1.857 millones en lo que va de mayo y u$s 13.617 millones en 2024.

Por su parte, los bonos en dólares cayeron hasta 1,8% (Bonar 2035 y 2041), con un riesgo país que subía ocho unidades a 1.261 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se registró en abril, por cuarto mes consecutivo, un superávit financiero, de 17.409 millones de pesos, con lo que el acumulado en el año representa un 0,2% del PBI, un dato inusual en los últimos 16 años.

>> Leer más: Frente a la presión del dólar blue, Caputo exhibe superávit financiero

“El ajuste fiscal del primer cuatrimestre fue equivalente, en términos anuales, a 5,5 puntos porcentuales del PIB, es decir 1 punto porcentual del PBI mayor al necesario para lograr el equilibrio fiscal”, señaló Nadin Argañaraz , economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Quizás por este ajuste, el presidente premió al ministro Caputo traspasándole la obra pública, a través del decreto 414 que publicó este viernes en el Boletín Oficial. Es una movida que se había anunciado hace varios meses pero que ahora se oficializó.