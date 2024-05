Frente a la presión del dólar blue, Caputo exhibe superávit financiero

El BCRA viene comprando menos dólares de lo esperado para mayo. Si bien comenzó la liquidación de la cosecha gruesa, el regulador monetario venía embolsando entre u$s 100 millones y u$s 142 millones diarios, un nivel bajo ya que el promedio diario habitual sería de u$s 250 millones en un buen año. El jueves, de todos modos, compró u$s 263 millones, el monto diario más importante del mes. Un dato poco alentador fue el recorte en la estimación de producción de soja que realizó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bajó 500 mil toneladas a 50,5 millones de toneladas.