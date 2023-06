El BCRA aplica nuevas restricciones para el pago de deudas en dólares de las provincias

El Banco Central no modificó los tipos de interés, en su lógica la inflación tendría que bajar, por ende, se prepara para mantener estables la tasa de inflación.

Esta medida surge en momentos en los que las reservas llegaron a un nivel crítico, en un contexto político y económico desafiante para el Gobierno. Por otro lado, según los informes que manejan desde la institución presidida por Miguel Pesce, las provincias tienen en caja más de US$ 1.400 millones de dólares y la exigencia de cancelación de pasivos para el segundo semestre no alcanza los US$ 500 millones.

Las cifras oficiales muestran que, en el primer trimestre del año, las empresas públicas (Aysa e YPF) y las provincias (principalmente Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) le exigieron al BCRA US$ 1.120 millones para la cancelación deudas, cifra equivalente al 37 % de las ventas netas de dólares que realizó la autoridad monetaria en ese período.

Aunque la liquidación del agro, a través del “dólar soja 3” le permitió al BCRA recomprar unos US$ 1.400 millones, no logró revertir las reservas negativas netas que tiene desde hace más de dos meses.

El objetivo del BCRA es frenar la sangría de divisas extendiendo a las provincias la misma normativa que, desde hace casi dos años, obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en dólares.