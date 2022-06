En el marco de la audiencia , la querella representada por los abogados Gustavo Feldman y Verónica Cosentino apuntaló la hipótesis de la fiscalía. Y le agregó una interpretación. “Así como recibieron soja hasta minutos antes del default, ahora le dicen a los acreedores que van a hacer un primer pago con la venta de acciones de Renova, algo que no pueden hacer porque hay una cautelar”, dijeron. Por eso, advirtieron, “el próximo paso va a ser presionar al juez que impuso la medida diciendo que si no la levanta mandará a la empresa a la quiebra”.

El miércoles, la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario imputó al presidente de Vicentin el delito de desobediencia a las cautelares que impiden vender activos del grupo. El fiscal Sebastián Narvaja sostuvo que en medio del acuerdo marco propuesto a acreedores y asociados estratégicos, se encriptó el contrato de compra venta “efectiva” de acciones de Renova, la joya del grupo, por u$s 310 millones. Tras una pesquisa hermenéutica, como quien traduce un antiguo manuscrito, expuso lo que llamó “el truco del prestidigitador” para consumar la operación sin esperar el aval de la Justicia.

La imputativa tuvo sus momentos ásperos y fue sobrevolada sobre un acontecimiento inminente. El vencimiento de la prórroga del período de exclusividad en el concurso, a fin de mes. Vicentin avanza sin mayores problemas en reunir el aval de la mayoría de los acreedores y se tiene fe en conseguir los votos necesarios del capital. Fue en ese marco, que los abogados defensores de Scarel acusaron a la fiscalía de “buscar una pena anticipada para calmar a las fieras, ante el avance que la empresa registró para homologar su propuesta concursal”.

Sin cuestionar la imputación y deslizando abiertamente sospechas sobre su conducta, el juez finalmente trocó la prisión preventiva por un aumento de la fianza al presidente de Vicentin. Desde el Poder Legislativo surgieron críticas a la “doble vara” en la matera. Por caso, el diputado provincial Carlos Del Frade recordó el caso de Emanuel Rodas, que falleció en la cárcel de Piñero en 2020, cuando se encontraba en prisión preventiva, de una tuberculosis. “El juez que le dio la libertad a Scarel, presidente de Vicentin, por u$s 500 mil dólares, no se la concedió a la familia de un pibe que no podía juntar 10 mil pesos y entonces el muchacho murió en la cárcel”, criticó el legislador.

Un breve paso de la lupa por la política. El fin de semana pasado se conoció que Daniel Scioli reemplazará a Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El desembarco del embajador en Brasil, que esta semana ya recibió a tres empresas con presencia en la región que anunciaron inversiones, trajo el recuerdo de la visita que realizó al Gran Rosario allá por fines de 2020. En ese entonces, acompañado por el gobernador Perotti, estuvo en Vipal, Bioceres y Metalsur. “Alberto le pidió que recorra el territorio y se reúna con los gobernadores y empresarios”, dijo entonces un allegado suyo. Un año y medio después, está de vuelta en la primera línea de la política interna.