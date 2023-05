Baja el precio en dólares de los galpones para uso industrial

En el informe difundido por Cocir se precisa que el valor promedio ofrecido a abril de 2023 por metro cuadrado para la venta de los galpones o depósitos fue de u$s 509,7, un 7,2% inferior al de diciembre de 2021, fecha del informe anterior relevamiento. En cuanto a las naves ofrecidas en alquiler bajó 3,4%, a u$s 2,4 por metro cuadrado, en el mismo período.

Los valores, en ambos casos, presentan diferencias según su ubicación. Es que el Instituto de Investigaciones Económicas de la facultad dividió el radio propuesto para el relevameinto, de 25 km alrededor de Rosario, en tres: el primero, denominado urbano, abarca desde el centro de la ciudad hasta la avenida de circunvalación; el segundo, llamado primer anillo, comprende el área formada entre la circunvalación y la ruta nacional A012; mientras que el tercero, Segundo anillo, es la zona que va desde esa ruta al límite de los 25 km.

En toda el área se relevaron 70 galpones industriales o para depósitos destinados a alquiler. El 66% (46) se encuentran alquilados, mientras que el 34% (24) restante están ofrecidos para alquilar. Suman 196.912 metros cuadrados, con un tamaño promedio de 2.813 metros.

El 57% de la superficie total de los galpones alquilados está en el radio urbano, con un tamaño promedio de naves de 2.045 metros cuadrados. El 43% restante (44.760 m2 ) se encuentra en el primer anillo, donde el tamaño promedio es de 2.633 metros.

En cambio, sólo el 22% de la superficie de las naves ofrecidas en alquiler se ubica en el radio urbano. El 62% está en el primer anillo, entre la circunvalación y la A012. El 15% está detrás de esa línea, en el segundo anillo. Allí está también tamaño promedio más grande: 4.733 metros cuadrados, contra los 2.607 metros cuadrados que promedian en el centro de la ciudad.

El valor promedio de los galpones industriales o depósitos alquilados es de u$s 1,7 metros cuadrados, mientras que el de los ofrecidos a u$s 2,4 metros. Los menores valores se observan en el radio urbano, en ambos casos.

El informe menciona que al comparar con la encuesta de diciembre de 2021, se observa una suba del valor promedio del metro cuadrado en naves alquiladas de 13,4% en dólares, lo que en pesos significa un aumento del 145,7%, por debajo de la inflación del período. Por su parte, el valor de las naves ofrecidas para alquiler exhibe una caída de 3,4%.

Los economistas de la universidad relevaron 26 galpones ofrecidos a la venta por el grupo de inmobiliarias consultadas, con una superficie total de 76.897 metros cuadrados de nave, y un tamaño promedio de 2.957,6 metros. El 54% de la superficie ofertada está en el radio Urbano, el 43% en el primer anillo y el 4% en el segundo.

El valor promedio ofrecido a abril de 2023 de los galpones para la venta asciende a 509,7 u$s/m2. En el radio urbano es donde se presenta el valor promedio ofrecido más bajo: u$s 443,6 por metro cuadrado. En el primer anillo promedia u$s 585,1 y en el segundo u$s 607,1.