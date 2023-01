Bahillo: "Los ciclos productivos no se recomponen en una semana"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, Juan José Bahillo, destacó la reunión que mantuvo ayer la Casa Rosada con la Mesa de Enlace, en la que se escuchó de “primera mano” la situación del sector, impactado por la sequía. Y aclaró que, más allá de las medidas que se tomarán en breve, “los ciclos productivos no se recomponen en quince días o una semana”.

“Lo que hay que entender es que, más allá de que la lluvia ahora obviamente trae alivio y algo de tranquilidad, y que se puede sumar alguna otra lluvia esta semana, los ciclos productivos no se recomponen en una semana ni en quince días”, explicó Bahillo.

Asimismo, el funcionario, al ejemplificar los efectos a mediano plazo de la sequía, citó la situación de la ganadería y los granos.

“Para el ternero que nos va a faltar en marzo próximo, porque la vaca no se preñó por la falta de disponibilidad forrajera y por no tener su estado corporal acorde, habrá que esperar un año para volver a tenerlo. El período de preñez de más de 280 días no se puede acortar”, señaló.

Del mismo modo aludió a la situación del maíz (“De marzo a mayo no vamos a tener”, dijo), al igual que la del trigo, para el cual “habrá que esperar, mínimamente, diez u once meses más para una cosecha normal”.

“Hay dos ejes a atender: por un lado, ver cómo se reemplazan esos ingresos que van a faltar en el Estado, pero también las utilidades de los productores”, manifestó Bahillo.

Sobre ese último punto, afirmó que en el Estado se trabajará para que “los productores no se salgan del sistema y dejen de ser productores, tanto los pequeños, como los medianos y los de mayor capacidad”.

Lo que vendrá

Al respecto, adelantó que se estudiará la generación de “herramientas para refinanciar pasivos” y el financiamiento “a tasas bajas” para el capital de trabajo de la próxima campaña, además de “ver todas las facilidades impositivas que se les pueda acercar a los productores”.

El ministro de Economía nacional, Sergio Massa, junto a Bahillo y otros funcionarios, recibió a los representantes de las entidades de la Mesa de Enlace y de la Mesa Agroalimentaria Argentina.

Las partes entablarán varias reuniones técnicas esta semana para definir un paquete de medidas para el sector, a anunciar el 1º de febrero.

Bahillo adelantó que algunos de los puntos “a analizar” será el adelanto del impuesto a las ganancias para el sector, además de “la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de los embargos y la modificación en la calificación de los productores, de acuerdo a las resoluciones que emita el Banco Central (BCRA)”.

“Estamos viendo de qué modo podemos trabajar con las provincias con transferencias para que se generen fondos rotatorios, para llegar lo más rápido posible a los productores”, precisó el funcionario.