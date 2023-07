De la mano de Fran Cerúndolo, un argentino vuelve a ganar un título en césped tras 28 años

Además de Cerúndolo y Frana, el otro argentino que salió campeón sobre césped fue el mejor de la historia, el enorme Guillermo Vilas, quien alzó el trofeo en el Masters de 1974 jugado en Melbourne, también en el ATP de Hobart de 1979, y los salientes en el Abierto de Australia en las ediciones de 1978 y 1979 cuando ese Grand Slam se desarrollaba en pasto, luego pasó a jugarse en una carpeta de rebound ace.

Cerúndolo jugó bien durante toda la semana y quizá bajó un poco en la final, pese a que llegaba mejor en lo físico porque bien temprano le ganó un solo game a McDonald para avanzar a la final, en el partido que había quedado inconcluso ayer por lluvia con el marcador 5-2 en su favor en el tercer set.

Su rival, en cambio, había tenido que exigirse más para ganarle en la otra semifinal al francés Gregoire Barrere (57) por 6-4 y 6-3 luego de una hora y 12 minutos, también este sábado.

En ese contexto, el argentino, de 24 años, salió a jugar con mucha convicción desde el inicio del partido y se sobrepuso a un quiebre de servicio en el primer punto, lo recuperó y con tiros muy profundos y angulados fue superando al norteamericano para dar vuelta la historia.

Cerúndolo se adelantó 5-4 con su saque y luego cerró el set por 6-4 en 39 minutos con un quiebre sobre el servicio de Paul, así tomó la primera ventaja en la final.

Cerúndolo había superado a Paul la semana pasada en Queen's en el antecedente más fresco entre los dos, y había perdido con el tenista nacido en Nueva Jersey en la edición 2022 de Eastbourne, aunque recién daba sus primeros pasos sobre el césped.

El argentino se tomó una pausa peligrosa en el segundo set y le costó empezar 0-4 con dos quiebres en contra, con una mejoría en el juego de Paul.

No obstante, con el marcador 4-1 a su favor, el estadounidense comenzó a sufrir problemas físicos y recibió atención médica por un problema muscular en la pierna derecha, que de todas maneras no le impidió seguir jugando y ganar el set por 6-1 con otro quiebre y luego de media hora.

En el tercer y definitivo parcial, Cerúndolo ajustó su servicio y eso le permitió emparejar el partido ante un rival que dejó de sentirse cómodo con la devolución, y también le costaba desplazarse por su problema físico.

Francisco Cerundolo vs Tommy Paul For The Title! | Eastbourne 2023 Final Highlights