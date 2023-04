Una novela que despliega imaginación y humor, con la pandemia como eje

En "Me deseaste la Covid", Guillermo Morales da paso a la fantasía para imaginar una Rosario muy especial, de rasgos surrealistas

“El jueves 19 de marzo del año 2020 cerré la oficina de seguros con el rumor en el ambiente sobre que, al finalizar el discurso que el presidente Alberto Fernández daría esa noche, se decretaría una cuarentena total, estricta y obligatoria. Llegué a mi departamento, abrí una cerveza y esperé la cadena nacional. En ese mismo momento se me ocurrió enviar un mensaje a mi amigo Leo para avisarle que, si eso sucedía, me iría a su hostel lo que durara el encierro; algo que, al cabo de dos latas de medio litro, sucedió. Armé un pequeño bolso, tomé la guitarra, la compu, llamé al taxi 4555555 y me fui rumbo al Hostel Point.”