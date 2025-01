Central Córdoba y Argentino están en la dulce espera, arrancarían la Primera C en marzo y sin clásico

La nueva Primera C tendrá dos grupos, con dos ascensos a la Primera B y 4 cupos a la Copa Argentina. No habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba.

Que tengamos el fútbol campeón del mundo no evita que la organización del medio local siga siendo, de mínima, lamentable. Ya no es anormal que en medio de un torneo se suspendan los descensos o que haya más de 30 equipos en una divisional. Vale todo. La Primera C no le escapa a esta ensalada de modificaciones y la próxima temporada no tendrá nada que ver a la que pasó. ¿Lo único positivo? Habrá un ascenso más. La fecha tentativa de inicio es la del fin de semana del 8 de marzo. Habrá que esperar bastante...