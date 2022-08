Sobre el aumento en Previnca Salud

La empresa Previnca Salud decidió un aumento del 26% entre los meses de julio y agosto. En mi caso, el Plan Gran Family con sepelio , pasó de $ 5.100 a $ 6.430 .Aumento que no tiene ningún sustento lógico económico ya que ni las prepagas llegaron a semejante valor.

Me reuní con el gerente de la sucursal de calle Entre Ríos 537 y el comentario que me hizo fue: "Es una orden del directorio" , y no tuve más respuesta.