La proeza de vivir en Roldán

Si vivir en Roldán en materia de servicios públicos ya era una frustración, en el último mes se ha vuelto directamente una proeza. La caravana permanente de camiones sobre la ruta A-012 ha exacerbado todas las ineficiencias municipales al punto del hartazgo. Las colas de camiones son interminables, tanto en la ruta como en la banquina, donde más de una vez se ve alguna maniobra peligrosa, como ser un vehículo en contramano, sin mencionar la ya célebre venta ambulante entre carriles (vergonzosamente obviada por autoridades políticas y judiciales), en quizás uno de los pasos a nivel (sin barrera) más transitados del país. La desidia mancomunada de Vialidad y el municipio es absoluta. Los vecinos de los loteos linderos a la A-012 somos rehenes de una administración pública por lo menos deficiente, y los $1.100 mensuales que se abonan en promedio en concepto de servicios municipales por vivir en Roldán saben a estafa. ¿Será que las autoridades, tanto nacionales como municipales, están esperando que ocurra una tragedia en las inmediaciones de la ruta para que finalmente hagan algo al respecto, como ya pareciera ser habitual en este país? ¿Cómo es posible que se haya loteado la zona a diestra y siniestra sin la más mínima previsión urbanística? No me refiero a soluciones de largo plazo como obras de infraestructura (los milagros suelo pedirlos de cuclillas en la iglesia), sino por lo menos una mínima coordinación entre municipio y vialidad para que el tránsito sea ordenado, dentro de los márgenes de la legalidad y, sobre todo, seguro. No me voy a resignar a la típica infamia de este país de ser destratado y estafado como ciudadano contribuyente. Seguiré pagando mis impuestos y reclamando por mis derechos a través de los medios. Espero no ser el único con esta determinación. Sé que escribo en representación de muchos, sino de una mayoría. Hagámonos escuchar.

Marcelo Artal

DNI 27.055.629

Vecino del barrio Las Tardes, Roldán