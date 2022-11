Sorpresa y media en la Liga Cañadense

Se quedó afuera el campeón del Apertura (Williams Kemmis) al perder 2-0 de local con Cremería. Se quedó afuera el subcampeón (Sport) al caer de local 1-0, con gol de Castell, y 6-5 en los penales a manos de Montes de Oca y se quedó afuera uno de los semifinalistas (Argentino de Las Parejas) por no ganarle (1-1) en su cancha a Adeo y ser vencido por 4-2 en la definición por penales Tres sorpresas muy grandes... y la media... aunque no fue tan sorpresivo, Defensores de Armstrong también es semifinalista al dejar en el camino a Almafuerte por un 2-1, con dos goles de Fernando Villalba.

Venadense: definirán los finalistas en un tercer partido

Aunque usted no lo crea, habrá terceras semifinales. Tal vez era posible la del clásico de Elortondo, con la victoria de Atlético en su cancha (1-0 con gol de Gabriel Giacopetti, de penal), pero sonaba raro que pudiera empardarse la historia con una victoria de Juventud Unida de Santa Isabel ganándole al mejor de la temporada regular en Venado, y si bien fue apenas por 1-0 (gritó Ivo Zamarini) y no como el 3-1 de Pueyrredón en la ida, el reglamento dice que no importan los goles sino el triunfo y por eso habrá tercer partido.

En principio, las ventajas son para el azulgrana de Elortondo, que volverá a ser local ante Peñarol; mientras que el Pulga venadense será anfitrión de la Furia Verde.

Riberas y Unión, con gran ventaja en la Regional del Sud

En los partidos de ida, en sus canchas, Riberas derrotó 2-0 a Asac y Unión goleó 3-0 a Central Argentino, importantes ventajas para ir a las revanchas del fin de semana en busca de las semifinales.

La victoria del panza de Arroyo Seco llegó con goles de Gabriel Díaz (2) y Roberto Mateo.

Ulises Luna con un golazo y Benjamín Paz le dieron el triunfo al equipo villense ante Athletic de Arroyo Seco.

Y el que mejor parado quedó fue Porvenir Talleres (el 1 de la fase regular del Clausura) porque venció 1-0 de visitante a Libertad de General Lagos, aunque era un resultado previsible.

Mientras que el partido más trascendente de 4º de final, claro el clásico de Empalme Villa Constitución, se hizo esperar más, tanto que recién esta noche se juega y por eso no lo tendremos en esta edición, aunque sabremos qué pasó en la siguiente cuando jueguen la revancha en cancha de los canallas de Empalme Central.

Deportiva del Sur: tres empates y solo un ganador: el cuevero

Argentino de Firmat fue el único que cantó victoria y lo hizo de visitante y por 1-0 (gol de Cristofer Mazzaco) ante San Martín, en Pavón Arriba, por lo que tendrá ventaja para la revancha en busca de las semifinales del Clausura.

Para recordar: en el Apertura, Argentino de Firmat en esta misma instancia dejó afuera al Santo de Pavón Arriba, que aspira a tomarse revancha.

Obviamente, los otros tres empates dejaron mejor parados a los equipos que jugarán el segundo cotejo como locales: el rojo de Firmat (tras el 1-1 con Blanco y Negro, en Alcorta. Diego Quiroga marcó para la visita y Alejandro Díaz para el local), el rojo de Bigand (luego del 0-0 con Los Andes, en Alcorta) y el celeste y negro de Acebal (por el 1-1 que se llevó de Wheelwright, con goles de Lucas Palacios para el lobo y Nelson Quiroga para Ítalo Argentino).