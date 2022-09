Newbery aterrizó justo en Venado Tuerto

El primer lugar quedó para Juv. Pueyrredón, aunque cayó 1-0 en Murphy, que tendrá como rival al aviador venadense. Y el 4º puesto fue de Juv. Unida (S. Isabel) que en la fase regular le ganó 2-1 los dos partidos a Hughes, que clasificó por primera vez.

Liga Interprovincial: Federación es el 7º por una victoria

La diferencia de goles no corre, valen los partidos entre los equipos que empatan en puntos y ahí es donde Federación hizo pesar el 1-0 sobre Alianza, de la 4ª fecha, de visitante, para arrebatarle el 7º puesto y mandarlo a jugar la eliminatoria con su clásico rival: Arteaga.

Así, Federación enfrentará a Independiente de Chañar Ladeado en 4º de final (se define a dos cotejos), ya que el coreano se quedó con el 2º puesto.

Tercero quedó Centenario (le ganó 3-1 a Federación) y recibirá a Chañarense (0-0 con Godeken). Cuarto: Cafferatense (venció 2-1 a Independiente) y recibirá a 9 de Julio (goleó 4-2 a Alianza).

No se repiten ninguno de los cruces del Apertura.

Liga Casildense: Racing de Villada ya sabe que puede

El submarino de Villada se llevó tres puntos muy importantes para seguir navegando en zona de clasificación con el 2-1 ante Aprendices, en Casilda. Racing fue el único visitante ganador y le sacó 5 puntos al último campeón, que está pasando por un bajón y ve peligrar su clasificación a 8º de final y el fin de semana se las verá nada menos que ante Alumni.

Atlético Sanford es otro que va por buen camino, incluso mejor porque se está quedando con uno de los lugares directos a 4º de final (los 2 primeros), y lo demostró con un buen 2-2 en si visita a la Alianza de Fuentes.

El Payador te recita la justa

—Hola amigo, cómo le fue el fin de semana.

—Complicado en Los Molinos. En la previa al encuentro con el Globo de Chabás hubo una distinción al hijo de Julio Navicelli (goleador de los locales). Estaba preparado para una gran fiesta.

—Pero... aparecieron los malos.

—Sí, apenas se habían jugado unos minutos cuando se desató la tormenta. Los bravos de Huracán no pasaron la revisión técnica (perdón, el chequeo policial) y se armó. Golpes por doquier, uniformados heridos y una fuerte represión policial para frenar los disturbios en la puerta del sector visitante.

—Eso obligó a la suspensión del cotejo.

—Por supuesto. La cosa amenazaba para desparramarse adentro y los disparos asustaban a los que estaban tranquilos observando el encuentro. Entonces, el árbitro tomó la decisión de suspenderlo.

—Ahora está la pelea si se juega y cuándo.

—Está en manos del tribunal disciplinario, pero el periodismo local ya anticipa que se jugaría el martes próximo, cuando el cuerpo de penas todavía no resolvió. Inclusive la policía ante las reiteradas preguntas sobre la nueva fecha responde que no hay nada resuelto.

—El comentario que hay en la Liga Casildense es que le soltaron la mano al presidente Flavio Ocanto.

—El joven traumatólogo no está pasando por un bueno momento, es cierto. Inclusive se dice que sólo cuenta con el respaldo de la Unidad Regional IV, que ante la serie de incidentes se puso firme y no otorga el permiso para disputar un partido si ellos no cuentan con la cantidad suficiente de efectivos.

—También se comenta que acusan ocho policías y sólo van cuatro a cada partido.

—Y… eso siempre existió. Las cosas no están bien y hay mucha preocupación.