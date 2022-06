La disponibilidad de equipos limita los negocios fierreros

El frío no impidió una masiva concurrencia de visitantes durante el primer día de Agroactiva.

En casi todos los testimonios recolectados, se mencionó el problema de falta de disponibilidad y tiempo de entrega de los equipos, que puede llegar hasta un año o más , según reportaron algunos productores. Otros se vieron más afectados por la sequía que golpeó a distintas zonas productivas, lo que achicó el margen para hacer inversiones. El financiamiento, reconocen, es bueno, pero también piden mayores plazos . Con todo y pese a todo, el productor argentino no se quiere quedar atrás en materia de tecnología y Agroactiva fue la “excusa” ideal para conocer las últimas novedades.

En primera persona

“En Agroactiva siempre se presentan cosas nuevas por eso vinimos a ver qué hay de nuevo. Este año la idea es renovar algún tractor, pero el problema es que no hay disponibilidad. Hay créditos pero no hay equipos”, contó Javier Delfino, productor y contratista de la localidad santafesina de San Genaro. Sobre los tiempos de entrega, dijo, hay “demoras de hasta un año en algunos equipos nacionales”. En este sentido, reconoció que “se hacen boletos pero no se sabe cuándo puede estar la herramienta”.

En la misma línea, el productor Joaquín Severini, de Oncativo, Córdoba, vino con su padre con la idea de ver “de todo un poco”, aunque con interés en sembradoras, ya que tienen idea de renovar equipamiento. “Consultamos pero no había disponibilidad”, contó. Entre los factores que priorizan a la hora de cerrar una compra destacó “precio, tiempo de entrega, tecnología y calidad del producto”.

Desde la pequeña localidad de Llambi Campbell, al norte de Santa Fe, el productor y contratista Duilio Tibaldo, llegó a Agroactiva con la intención de ponerse al tanto de las innovaciones que hay y evaluar qué equipos pueden renovar. “La idea de innovar, mejorar y crecer siempre está, el tema es que la sequía nos pegó duro y la rentabilidad está muy caída. Los precios están a un dólar a 200 y pico, y nosotros vendemos la soja y los servicios que hacemos a un dólar de 110”, lamentó.

Tibaldo reconoció que lo poco que van comprando es para invertir lo que ganan y no perder. “Tenemos que ahorrar con maquinaria, con cereal, en dólares, en litros de gasoil o en algo que siga la inflación”, dijo. Específicamente sobre las maquinarias, señaló: “Me gusta mucho lo que se está innovando en la calidad de las sembradoras, en la precisión que tienen. Pero el problema que tenemos como contratistas es que adquirimos esos equipamientos y no se ven reflejados en la tarifa que cobramos, entonces se nos hace difícil adquirirlo”.

Otro productor y contratista afectado por la sequía fue Daniel Tapia, de la zona de San Jerónimo, que llegó a Agroactiva con su hijo y un amigo. “La cosecha no fue muy buena, por eso no hay mucho margen para hacer inversiones. Vinimos a ver las novedades para estar en conocimiento. Habiendo mejora, invertiríamos seguro”, reconoció.

Entre los decididos para cerrar negocios, estaba un productor agropecuario de Marcos Juárez, Córdoba, que llegó para ver un draper de la firma Piersanti, para adaptarlo. “Ya estuvimos hablando y estamos casi por cerrar la compra. Lo que definirá la compra será la financiación. Del Banco de Córdoba hay una línea muy buena que esperamos pueda salirnos”, confirmó.

Por su parte, Emiliano Coicet, de la localidad de Centeno, Santa Fe, aseguró que para renovar equipos, lo primero que tiene que haber es buena financiación y plazos. “Tiene que haber plazos de 4, 5, 6 o 7 años, entonces uno puede cambiar la maquinaria. En estos momentos está todo medio alto. En algún momento creo que van a bajar los intereses”, afirmó. A corto plazo, el productor santafesino tendría que renovar una cosechadora, así que aprovechó la exposición para dar una vuelta y ver qué ofertas hay en estos momentos.