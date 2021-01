A pesar del calor y el virus, las cuadrillas de la EPE trabajan arduamente para mantener el servicio

«En términos generales, el servicio eléctrico es fundamental para el desarrollo de la sociedad, sobre todo en este contexto de pandemia. Es fundamental que todos los ciudadanos cuenten con un servicio de energía eléctrica de calidad. Es importante desde el punto de vista de que en toda la actividad económica y las relaciones sociales en algún momento el servicio eléctrico interviene: internet, las luces, los equipos de aire. Es básico y fundamental», explicó uno de los empleados.

Al ser consultado sobre las consecuencias de la llegada del coronavirus, expresó: «El trabajo se vio modificado por la situación de pandemia. Desde ya cambiaron los protocolos con los que nos manejamos, pero también la logística y cómo se organiza el trabajo. Todo fue modificado porque hay que mantener las medidas de precaución para evitar el contagio. También se ha reducido el personal en las cuadrillas por las personas que pertenecen a los grupos de riesgo».

Sobre el arduo trabajo en estas épocas, señaló: «Por lo general en invierno y en verano siempre hay un aumento de la demanda eléctrica, y baja un poco en otoño y primavera. En términos domiciliarios hay un aumento de la demanda, pero con la crisis económica también bajó un poco en cuanto a la parte comercial e industrial».

Por otra parte, el trabajador entrevistado se refirió a las situaciones de violencia que algunas cuadrillas han sufrido a lo largo de los años: «Puntualmente nuestra cuadrilla no se ha encontrado con algún hecho de violencia. Cuando un usuario se queda sin luz obviamente no está contento, pero no hemos sufrido una situación de violencia. Sé que hubo casos, pero como hubo siempre».

Además, se refirió a las acciones del Sindicato de Luz y Fuerza Rosario durante la pandemia: «El gremio siempre está presente, atento a las necesidades que tenemos o a mejorar las condiciones en las cuales trabajamos. Desde que empezó la pandemia estuvo más presente porque el sindicato impulsó que se aceleren los protocolos, entregó los barbijos y los sanitizantes cuando los necesitábamos».

«La heladerita es un ejemplo, nosotros trabajamos al rayo del sol en verano. Cuando a todo el mundo se le recomienda que esté en su casa con aire o en una pileta, nosotros estamos trabajando en la calle. Tener una heladerita de conserva para tener bebidas frescas e hidratarnos es fundamental», concluyó.