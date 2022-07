Eva, una figura que proyecta su influencia tras casi ocho décadas

¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué eligieron la figura de Eva?

Evelyn Sciarra: En el año 2020, Eliana Trivisonno, referente de la Fuerza de Baigorria, llega a nosotros con la idea inicial de poder, junto a Natalia Arena, escritora local, comenzar el proceso creativo de una obra que abordara la vida de Eva. Luego de reunirnos con quienes formarían parte del equipo creativo, comenzamos con Manu, a construir lo que sería el enfoque de la obra. Ambos teníamos la certeza, de continuar indagando la deconstrucción de conceptos en la búsqueda del multilenguaje y la identidad de nuestro pueblo, al igual que en nuestros anteriores espectáculos.

78514274.jpg Manu Fiore y Evelyn Sciarra, responsables de la propuesta escrita por María Natalia Arena.

¿Cual fue el objetivo del trabajo? ¿Qué facetas de Eva abordaron?

Manu Fiore: Junto a Natalia, la autora, comenzamos a construir imágenes, poéticas iniciales y narrativas que nos permitieran acercarnos de manera íntima a la figura de Eva, con las resonancias que como directores, nos llegaban en el proceso. Sabíamos claramente que queríamos hablar de una mujer. De una mujer que supo asumir sus roles, vivirlos, volverlos posibilidad y multiplicarlos en muchos otros y muchas otras, perpetuando la lucha, y si bien queríamos recuperar ciertos aspectos históricos y contextuales, deseábamos sobre todo, permitirnos jugar, indagarnos en las construcciones populares que como argentinos sostenemos y continuamos generando en torno a la figura de Evita.

ES: Así llegamos a nuestras Evas. La actriz, la bella, la compañera, la líder. Todas nuestras, hoy en escena, y siempre en el pueblo, con sus relatos, sus pasiones, y sobre todo, el amor que esta mujer nuestra supo despertar.

¿Qué quisieron comunicar?

MF: Comunicar, resonar, celebrar… Esta búsqueda en particular resultó tener un poco de todo eso. La deconstrucción de Evita es en nuestra escena la celebración de las libertades propias de las luchas que mujeres y disidencias sostenemos en estos tiempos nuestros como perpetuación de aquellas otras luchas que supieron dar mujeres como Evita.

¿Cómo es la puesta en escena?

MF: La puesta en escena es abordada, al igual que en nuestros anteriores espectáculos, desde la deconstrucción de conceptos. De alguna manera es nuestra forma de entendernos también en los nuevos cuerpos sociales, de sumar y militar desde el arte en estos procesos políticos y populares tan necesarios para sostener viva y permeable la identidad. El quiénes somos, el quiénes queremos ser, tanto en lo individual como en el cuerpo social y colectivo por nuestros derechos. La propuesta conceptual, entonces, se pone en escena a través de cuatro Evas, Evitas nuestras, en el cuerpo de mujeres y disidencias, que transitan de manera reflexiva, sensible, estos roles, estos cuerpos que Eva supo construir y multiplicar para sostener la lucha. Esos roles de los que inicialmente hablamos, perdidos en algún instante de la eternidad.

ES: Toda la escena está atravesada y construida en la búsqueda de poéticas multilenguaje, por la danza, con un cuerpo de baile que logra narrar en lo poético y también en lo político, como cuerpo y movimiento, lo atemporal y por momentos, inmaterial, etéreo, de la propuesta.

¿Harán gira?

ES: Sí. La obra fue estrenada el 6 de Mayo en la Ciudad de Granadero Baigorria. Tuvimos un impasse debido a la reposición de otra de nuestras obra, “Malvinas...”. Ahora sí, luego de la función del martes 26 de julio, comenzamos a girar. Las próximas presentaciones, las inmediatas, serán en Villa Constitución y en Junín, Buenos Aires. Sabemos que se están cerrando las funciones para septiembre y octubre para movernos inicialmente por la provincia.

78514275.jpg La obra, que cuenta con las actuaciones de Lucía Peirone, Paula Barriera, Brunella Talpini, Federico Albelo Bazán y Rocío Rodríguez.

¿Qué significa Eva para ustedes? ¿Qué significa Eva para la Argentina y la historia?

ES: Eva es una referente. Al inicio de este proceso no dudamos ni por un instante en empaparnos en la pasión que esta mujer despierta. Eva está presente en el relato de nuestros abuelos, de nuestros padres; Eva está en los murales, en la calle, en los teatros del mundo entero.

MF: Eva es peronismo, y como dice nuestra autora en sus líneas, el peronismo es pueblo. Eva es eso. La pasión del pueblo. Todos y todas, las minorías, las mujeres, las disidencias, cuando levantamos la voz, no hacemos más que continuar aquella lucha que ella comenzó. ¿Cómo es que una mujer considerada en su momento como una actriz de cuarta, una cualquiera, se vuelve líder en vida y santa en la muerte, a voz del pueblo? La respuesta no está lejos. Eva era como todos nosotros. Una igual. Una igual que en sus roles sociales supo trascender y, con fuego, patear el tablero. Y no solo por ella, sino también por todo su pueblo.

¿Qué piensan sobre las opiniones críticas que tiene sobre Eva una parte de la sociedad?

MF: Las opiniones críticas, las violentas, las con odio y saña, son las mismas que a Eva la impulsaron a romper el molde. Sabemos muy bien a dónde mandaría Eva, hoy como ayer, a sus críticos violentos. Y eso es un poco lo que nos pasa a todos y todas, hoy. Claro, con otras libertades ganadas, o quizá en plena lucha, no sé. Es muy raro escuchar una opinión crítica acerca de Eva sin que resuenen en la frase palabras como puta, putita o negra de mierda…

ES: En nuestra labor de investigación para la creación nos encontrábamos por momentos con registros audiovisuales de pensamientos elevados por políticos y gente de a pie, en la calle, tan violentos que provocaban dolor de panza en algunos de nuestros compañeros de equipo.

MF: ¿Ves? En eso Eva también es pueblo. ¿A cuántos de nosotros nos gritaron o dijeron por lo bajo, con el mismo odio, puta o puto? Para un lado o para el otro, Evita resulta ser siempre un espejo. Y en ese reflejo, resuena lo mismo… La lucha sigue.

¿En qué hechos concretos radica su vigencia?

MF: En este sentido no hay que suponer demasiado. Basta con oírla, y en ese oír, resonar lo que hoy estamos construyendo o rompiendo y reconstruyendo como sociedad. Así como para ella no había lugar para el desprecio por los derechos, hoy para nosotros tampoco lo hay. Reitero, nuestros no, las identidades, la lucha trabajadora, el feminismo, no es más que la continuación de su lucha, y la de tantos otros y otras. Y aquí radica su vigencia. En la lucha sostenida no sólo del que sale a la calle a manifestarse, sino también de todos los que sostenemos con trabajo y decisión las libertades ganadas.

¿Cómo se relaciona este trabajo con otros anteriores?

ES: “Todas tus Evas” sostiene el enfoque base de los trabajos anteriores de Fiore/Sciarra, nuestro espacio de laboratorio y producción. La indagación en la identidad del pueblo, la deconstrucción de conceptos, y la búsqueda de lenguajes honestos. Tanto “Tusuy Ongoy”, la otra historia de la conquista, como “Malvinas, palabras en la Noche Interminable”, nacieron también de la búsqueda de la humanidad, la identidad y lo sensible, de lo individual hacia lo colectivo, en la multiplicación de los relatos recuperados.

¿Por qué Eva se transformó en una figura que llegó no solo al cine nacional si no también a Hollywood y a Broadway cómo ninguna otra política contemporánea? ¿Por qué despierta interés nacional e Internacional?

ES: Entiendo que por el mismo motivo que despierta el interés de nuestra búsqueda. Una mujer latinoamericana que logra multiplicar cada uno de los roles sociales que asumió como propios, para luego volverlos lucha, por y con el pueblo, se vuelve deleite poético y político para cualquier escena.

MF: En torno a este universo, la figura de Eva se vuelve poderosa, seductora e inspiradora. Quienes llevaron a escena teatral o cinematográfica a Evita sabían muy bien que esa mujer argentina supo despertar pasiones encontradas, y que sin dudas lo seguiría haciendo en la recuperación permanente de su pueblo. Nuestro desafío en “Todas tus Evas” es construir desde el enfoque inicial un pequeño universo donde las luchas de todos y todas, las permanentes y también las nuevas, las de los derechos, las de los colores, se hagan también presentes en una escena que es también, en Eva, militancia desde el arte y celebración.

