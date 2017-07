Al final, el radical Boasso no podrá ir a internas en Cambiemos

El Juzgado Federal de Santa Fe resolvió ayer "denegar la apelación" y "no hacer lugar al pedido de oficialización de la lista Fuerza para el Cambio", que impulsaba la precandidatura a diputado nacional de Jorge Boasso.

La resolución de la Justicia sostiene así la decisión tomada oportunamente por la Junta Electoral de Cambiemos Santa Fe, que había detectado una serie de irregularidades en la presentación del concejal rosarino, por lo que sólo se encuentra oficializada en Santa Fe la lista Cambiando Juntos, que encabeza Albor Cantard.

En el convencimiento de que "la presentación de avales no constituye un mero requisito formal, sino sustancial y esencial", ya que a través de la manifestación consciente de los avalantes se pone de manifiesto que las candidaturas "no tratan de emprendimientos individuales sino que cuentan con un mínimo grado de respaldo colectivo por parte de los afiliados a las fuerzas políticas que conforman la alianza".

Al argumentar sobre el rol de las juntas electorales, se remarcó que es el ente encargado de "velar por resguardar la imagen y el prestigio de los partidos frente a la sociedad. No pueden avalar candidaturas que no solo no cumplen con los avales requeridos por la ley, sino que además son presentadas a partir de maniobras ilícitas y fraudulentas que menoscaban los valores de transparencia".

Conocido el fallo, Boasso volvió hablar de "proscripción" y acusó al Juzgado Federal capitalino de "lavarse las manos".

"No vamos a entrar en el juego que nos proponen de dilatar nuestra entrada en campaña, si Cambiemos comete injusticias políticas y el juzgado comete prevaricato electoral, que se queden ellos con Cambiemos, será sólo un título vacío de contenido. Nosotros a partir de hoy empezamos la campaña para ganar estas elecciones porque más que nunca estoy convencido de que se necesitan diputados valientes para cambiar los partidos, el poder judicial y la política", indicó Boasso.