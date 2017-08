"No existió ninguna intimidación a Rodenas, salvo que pretenda victimizarse"

El abogado defensor del líder de la banda Los Monos, Ramón "Monchi Cantero" Machuca, defendió la filmación que difundió su cliente desde la cárcel al señalar que la tenencia de un celular "no constituye ninguna falta disciplinaria", y aseguró que no hubo una intimidación a la exjueza Alejandra Rodenas, como ella asegura, salvo que la ahora candidata "pretenda victimizarse con una supuesta amenaza que no existe".

"La exmagistrada soslaya el motivo principal de lo denunciado por mi cliente, que consiste en las declaraciones periodísticas de la ahora candidata respecto a que mi asistido estaba «protegido» y que por esa razón no fue detenido en la provincia de Santa Fe y sí en Buenos Aires, lo cual implica una inusitada gravedad institucional, máxime cuando la exjueza no menciona quién supuestamente protege a mi cliente y cuando, por su condición de jueza, no investigó ni denunció para que se investigara lo que ahora denuncia periodísticamente", afirmó el abogado Carlos Edwards.

Y añadió que, "si conocía que alguien brindaba algún tipo de protección, debió denunciarlo oportunamente, lo que obviamente no hizo".

Al referirse a la eventual "presentación" que formulará la exmagistrada por la filmación del video, indicó que "esta defensa técnica ya ha ofrecido como testigo a la ahora candidata, a fin de que explique en el inminente juicio oral y público que se celebrará contra mi defendido quién es la persona que lo protege, esperando esta defensa que dicho testimonio sea aceptado y que la exjueza concurra al juicio oral y público, renunciando a los fueros que pueda tener si es elegida diputada". Embed "Mi defendido también aclara que la exjueza solo intervino en la causa denominada Los Monos exclusivamente respecto de su detención y procesamiento, ya que la causa principal había sido elevada a juicio por el juez (Juan Carlos) Vienna, por lo que la participación de la exjueza en esta causa ha sido mínima", resaltó el letrado.

Edwards insistió, al señalar "la supuesta «intimidación»" que Rodenas atribuye a Monchi Cantero, que "surge claramente de la simple visualización del video que mi asistido denuncia un hecho concreto, que es la supuesta protección con la que cuenta, no existiendo ninguna intimidación hacia la exmagistrada, salvo que pretenda victimizarse con una supuesta amenaza que no existe".

Finalmente, el abogado sostuvo que la filmación de un video en una cárcel con un teléfono celular no infringe ninguna norma. "La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) consagra en su artículo 158 el derecho a la comunicación del interno, existiendo numerosa jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires que afirma que la tenencia de un celular en un establecimiento penitenciario no constituye ninguna falta disciplinaria", aseveró.

"Su campaña política se basa solamente en mí", le dijo Monchi Cantero a Rodenas en el video, además de señalar que no fue ella quien lo atrapó sino que "todo el país vio que fue la Policía Federal".