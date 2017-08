El desarrollador de Tierra de Sueños asegura que "las obras están concluidas"

La firma Aldic Emprendimientos que desarrolla los barrios Tierra de Sueños respondió a través de Alberto Di Carlo a la denuncia del intendente de Roldán, José María Pedretti, quien demandó a la empresa por 60 millones de pesos por incumplimiento de obras

"Nos sorprende que el intendente diga que no puede entrar al barrio cuando en el año 2012 la Municipalidad aceptó por ordenanza y decreto municipal al barrio, en ese momento donamos las calles, verdes y espacios verdes, la provincia los recepcionó. De hecho la misma Municipalidad tiene inspectores en el barrio controlando las obras de nuevas casas", enumeró Di Carlo en diálogo con "Zysman 830" de La Ocho.

Además recordó que este año hasta el gobernador Miguel Lifschitz estuvo en el barrio para inaugurar la escuela con 14 aulas. "También están terminados dos destacamentos policiales, un dispensario, el distrito municipal, el obrador", dijo.

"En estos 55 meses nos hicimos cargo del alumbrado público, del regador, de la recolección de residuos, de muchas cosas que no hace la Municipalidad"

Di Carlo asegura que la empresa tiene "todos los argumentos para demostrar que lo que está planteando Pedretti no corresponde", dijo para remarcar que "no es cierto que no puedan ingresar a brindar los servicios".

El representante de Aldic dijo que la empresa asumió brindar los servicios que corresponden a la Municipalidad. "En estos 55 meses nos hicimos cargo del alumbrado público, del regador, de la recolección de residuos, de muchas cosas que no hace la Municipalidad, ellos no quieren aceptar el barrio y por eso no prestan los servicios", resumió.

"Lo que pasa es que si no hubieran aceptado el barrio no pueden haber dado más de mil permisos de edificación", señaló para indicar también que se "donó al Municipio maquinarias para usar en el barrio pero ellos nunca las utilizaron en Tierra de Sueños".

Respecto a las obras, Di Carlo admitió atrasos pero aseguró que están terminadas. "La obra que más nos demoró a nosotros y nos complicó en los tiempos fue un gasoducto que tuvimos que hacer de más de 7 kilómetros que pasa por debajo de la autopista y de la AO12, además de hacer dos estaciones reguladoras de gas, esa obra está terminada, está habilitado el sector A, el sector B una parte será habilitada la semana que viene y la otra antes de fin de septiembre".

"Todas las obras que nos solicitó el municipio se han cumplimentado, algunas de ellas con atraso, no pudimos cumplirlas en los tiempos establecidos, pero las terminamos. Nosotros vivimos ahí, nuestras familias y más de 60 familias que trabajan en la empresa viven ahí y lo seguiremos haciendo", señaló para recordar que entre Tierra de Sueños 2 y 3 hay 5120 propietarios.

"Nosotros queremos que desde el 1 de septiembre la Municipalidad se encargue de la recolección de residuos", concluyó.