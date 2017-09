La Municipalidad absorberá los costos que demandará no aumentar el boleto

El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, garatizó hoy el normal funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros durante el último tramo del año, a pesar de que, como anunció la intendenta Mónica Fein, no se va a aumentar el precio del boleto.

Leone aseguró que, pese al aumento de costos que trajo aparejado el proceso inflacionario que atraviesa el país, no se harán ajustes en la tarifa de ómnibus, y adelantó que el municipio amortiguará los incrementos que registren los insumos que demanda el servicio con recursos propios.

"La prestación del servicio se mantendrá con normalidad pero con una compensación del costo aportada con recursos de la ciudad", aseguró Leone hoy, y añadió: "Sabemos que ha habido incremento de otros servicios públicos durante el año y es un momento especial para el bolsillo de los ciudadanos".

Leer más: Fein aseguró que no habrá aumento del boleto en lo que resta de 2017





Asimismo, explicó que el transporte urbano de pasajeros demanda un aporte de unos 50 o 60 millones de pesos. "Los costos siempre están por encima de la tarifa -indicó-. Se va a seguir invirtiendo en unidades, se va a seguir sosteniendo el sistema y se va a avanzar con la adjudicación del nuevo sistema para el año que viene".

"Es una decisión política de la intendenta y claramente implica una asignación de recursos especial, porque no aumentar la tarifa obliga a incrementar algunos fondos que van al fondo conpensador del transporte", indicó Leone, quien destacó el esfuerzo que hará el municipio en beneficio de los rosarinos.

"La idea es ralentizar algunas obras no significa paralizarlas, lo que estamos haciendo es no aumentar la tarifa del transporte urbano que afecta a miles de rosarinos y que hoy podría estar pensándose con una tarifa de 11 pesos y la definición es no ajustarl para no afectar esta situación", remató Leone.