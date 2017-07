Randazzo comparó la adhesión que tiene Cristina con el que tuvo Menem en 2003

El primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires del frente Cumplir, Florencio Randazzo, comparó hoy la adhesión que tiene Cristina Fernández de cara a las elecciones primarias a la que tuvo el ex presidente Carlos Menem en los comicios de 2003, "cuando sacó el 25 por ciento pero ni siquiera se presentó a la segunda vuelta".





"No sabemos cuánto es eso, tendrá que verse en la elección. Pero ese apoyo lo tuvieron todos los ex presidentes. Menem llegó al 2003 y sacó el 25 por ciento de los votos, y luego ni siquiera se presentó a la segunda vuelta porque sabía que tenía un 75 por ciento de rechazo", recordó Randazzo, consultado sobre el apoyo que tiene actualmente la exmandataria.





En declaraciones a radio Continental, el exministro kirchnerista insistió con que la ex presidenta "no tenía que ser candidata porque ponía en discusión el pasado", sobre el cual "hubo una mirada crítica de la sociedad" que se vio reflejada en el resultado de las elecciones presidenciales de 2015.









De todas formas, admitió que "Cristina tiene adhesión en sectores que se han visto beneficiados por el gobierno que ella ha conducido" y sostuvo que "no reconocer eso sería un acto de soberbia".



"Menem llegó al 2003 y sacó el 25 por ciento de los votos, y luego ni siquiera se presentó a la segunda vuelta porque sabía que tenía un 75 por ciento de rechazo" / @RandazzoF

Consultado sobre sus expectativas de cara a las Paso, Randazzo afirmó que le va "muy bien", y analizó que "hay un alto nivel de indecisos".





"Hay gente que no quiere votar al actual gobierno, porque es darle un voto de confianza para que profundice una política que está produciendo mucho daño. Y mucha gente no quiere volver atrás, que vuelva la soberbia, que vuelva un gobierno que no era refractario a temas que percibía la mayoría de los argentinos y no se les daba respuestas", subrayó.