Aprueban los tatuajes de identificación para las mascotas

La realización de tatuajes a las mascotas que vayan a ser esterilizadas en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llegará finalmente hoy al recinto del Concejo para su aprobación. La iniciativa del edil Carlos Cossia fue presentada a comienzos de agosto después de que semanas antes a una mujer le devolvieron un perro caniche que no era el suyo.╠

El Concejo parece seguir con la resaca pos Paso, ya que hoy tampoco tratará ninguno de los grandes temas pendientes, como el de las 500 chapas de taxis, que a comienzos de semana tuvieron un nuevo intento por encontrar una salida consensuada respecto de su continuidad, además de la nocturnidad y la prórroga por el estacionamiento medido, entre otros.

El reconocido veterinario rosarino consideró que el tatuaje a los animales es el método más simple y económico. "Es casi gratuito", dijo, ya que "lo único que se necesita es comprar una pinza y se administra una tinta que cuesta centavos por cada colocación", añadió.

Sin embargo, con esta iniciativa, Cossia no le apuntó a la gestión del Imusa. "Para mí, lo que pasó allí fue un error humano. No puedo decir que fue una mala gestión, porque no corresponde", sostuvo, y recordó que "ya antes de ser concejal había presentado una iniciativa para que todos los animales esterilizados lleven un tatuaje de identificación".

"Esto también sirve para saber, al finalizar el año, cuántos animales se esterilizaron de manera precisa. Y no se depende tanto de lo que dice la computadora. Se cuentan, efectivamente, los números correlativos que se colocaron", detalló el edil.

También advirtió que esta práctica del tatuaje es muy frecuente en las actividades privadas, e incluso en el mismo Imusa. "Es que no hay manera de saber si un animal fue operado si no tenés la suerte de localizar la cicatriz", precisó.╠

"Si ponemos tatuajes en todos los animales esterilizados, no habría manera de confundirlos, porque ese número se sabe con el papel de entrega del animal", aseguró.

Al momento de analizar la puesta en funcionamiento de la medida, el concejal señaló que, de ser aprobado, su proyecto "abarcaría a todas las entidades que quieran adherir y así, si un perro se pierde, tiene un número de tatuaje que facilitará su devolución. Y si está abandonado en la vía pública, se puede hasta sancionar el abandono, porque lo prevé la ley de protección animal".╠