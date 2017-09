Una nena de seis años está grave tras ser succionada por el filtro de una pileta

Una niña de seis años permanecía internada en grave estado este martes tras ser succionada por el filtro de la bomba de agua de una pileta mientras practicaba natación en un club de la ciudad de Córdoba.





El accidente se produjo anoche en el Club Universitario de Córdoba y la nena, llamada Samira, permanecía internada en el Hospital de Niños local.





Todo comenzó cuando la niña nadaba en presencia de sus padres y en momento notaron que no volvía a la superficie. Bárbara, la madre de la nena, definió al hecho como un "accidente" y contó que ocurrió cuando se trabó un pie con el filtro. Tanto ella como su esposo y otras personas se arrojaron al agua y lograron rescatar con vida a la pequeña.

pileta11.jpg

"Me metí yo, se metió mi marido, y también los profesores. Nosotros salimos porque no podíamos sacarla. Luego lo lograron, la revivieron, afortunadamente salió con latidos en el corazón", contó la mujer.





"Fue un accidente, no hay culpables. Nosotros nunca la dejamos sola", advirtió Bárbara en declaraciones a la radio Cadena 3. Mientras contó que su hija permanece en estado reservado, la mujer se apoya en su fe. "Estoy con mucha fe, Dios me la va a dejar conmigo, me la voy a llevar sana y salva, mi hija es creyente. Va al colegio de las Dominicas", expresó.