El desagradable modo de protesta de un usuario cansado de reclamar por atención

Un usuario de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) se cansó de que la empresa no atendiera su reclamo y tiró un balde con residuos cloacales en una oficina de Bahía Blanca. Por el hecho, se suspendió la atención al público.

El desagradable episodio se registró esta mañana en una sucursal de ABSA ubicada en Zelarrayán al 600 en Bahía Blanca cuando un hombre, cansado de reclamar y que no lo escuchen, tiró un balde repleto de materia fecal en una de sus instalaciones.

Inmediatamente, los empleados de la empresa decidieron suspender actividades y abandonar el edificio: "Hasta que no se limpie todo esto no se puede trabajar, es nauseabundo".

"No se puede estar, hasta mañana no se van a poder abrir las oficinas", remarcó Paulo Mónaco, representante del gremio. Además, Gerardo Villalba, gerente de la firma, comentó en declaraciones radiales que "fue una situación que no se pudo evitar porque esta persona abrió la puerta, tiró el balde y se fue".

"Nunca había pasado una cosa así", agregó. Y dijo que "la empresa ha reforzado recursos para solucionar estos problemas en toda la ciudad y de a poco se está haciendo, por eso creo que esta no es la forma de expresarse".