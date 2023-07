Una chica compró por error 25 entradas para ver a Duki y se volvió viral

“¿La buena noticia? Que tenemos entradas para ir al ver al Duko. ¿La mala? Es que saqué 25 entradas porque la página me decía pago rechazado pero resulta que me aceptó todos los pagos”, escribió la joven en Twitter.

La publicación se volvió rápidamente viral y sumó más de medio millón de interacciones. Muchas personas, que no habían podido conseguir un ticket, se apuraron a reclamar reventa. Todo fue furor y confusión el 30 de junio en que se pusieron a la venta las entradas para los primeros River del Duki. La primera fecha se agotó en horas, y cuando se agregó la segunda, pasó algo similar.





https://twitter.com/MelinaRold10277/status/1677039144701140998 Me pasó lo mismo tengo 8 entradas, me Inf que la pagina solo habilita 4 por cuenta, las demás las cancela y hace la devolución de la plata. — Carla Melina Roldan (@MelinaRold10277) July 6, 2023

"Bueno, he recibido muchos mensajes. Todavía no he respondido a ninguno. Estoy intentando comunicarme con la página y responderé pronto. Muchas gracias”, aclaró la joven, queLos valores de los tickets oscilaban entre los $9500 y $22.500 (más cargo de servicio), por lo que el acumulado de 25 compras no es un número menor.Es que“Me pasó lo mismo, tengo 8 entradas, me informaron que la página solo habilita 4 por cuenta, las demás las cancela y hace la devolución de la plata”, afirmó.

Una usuaria más se sumó a compartir una experiencia similar, sin novedades del desenlace.