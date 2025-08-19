La Capital | Ovación | Ángel Di María

Los clásicos de Ángel Di María: ¿cómo formó Central y qué puntajes recibió Fideo?

Después de casi dos décadas, Angelito enfrentará el sábado por tercera vez a Newell's. Un detalle particular es que en el primer derby compartió el ataque con Gonzalo Belloso

Luis Castro

Por Luis Castro

19 de agosto 2025 · 11:57hs
En el Coloso

LA CAPITAL/Gustavo De Los Ríos

En el Coloso, en 2007. Ángel Di María se prepara para sacar un zurdazo ante el cierre de Araujo y la presión del Colo Ré.

Ángel Di María volverá a jugar un clásico después de dieciocho años y el del sábado será el tercero en su extensa carrera deportiva. La última presentación antes de emigrar a Europa y enriquecer su andar futbolístico hasta convertirlo en una figura mundial fue en el Coloso, con derrota de Central. Y el primer duelo que disputó, en el Gigante, terminó sin goles, por lo que el juego que se viene tendrá una enorme importancia personal ya que no pudo festejar en un duelo ante los Rojinegros. ¿Qué puntajes de Ovación recibió Fideo en ambos juegos?

De los dos clásicos que disputó, el último fue el 6 de mayo de 2007, por el torneo Clausura, con Carlos Ischia como entrenador. Ese día la Lepra se impuso por la mínima diferencia con gol de Tacuara Cardozo, en el Parque, y por su rendimiento Fideo recibió 4 puntos en los puntajes de Ovación. Un detalle particular de este día es que compartió el ataque Auriazul con Gonzalo Belloso, actual presidente de Central.

Ese día Justo Villar le atajó el penal al Kily González y el rebote le quedó a Belloso, quien tiró la pelota por encima del travesaño y se perdió el empate.

La formación de ese día y con los puntajes fue la siguiente: Álvarez 8; Moreira 4, Raldes 7, Azconzábal 5, Garcé 4, Ríos 4, Ledesma 4, C. González 3, D. Díaz 3, Di María 4 y Belloso 3. En el banco de la Lepra estaba Pablo Marini como DT.

Di Maria clásicos

El debut fue con empate olvidable

El primer clásico del que fue partícipe y con apenas 18 años se disputó el 2 de abril de 2006, por la fecha 13 del Clausura, e ingresó desde el banco de suplentes a los 22 minutos del complemento por el Chacho Eduardo Coudet. El partido presentación de Fideo en el clásico más pasional jugado en el Gigante de Arroyito concluyó con el marcador cerrado.

>>Leer más: Ángel Di María quiere festejar con Central en el clásico, un partido que nunca pudo ganar

El conjunto Leproso era dirigido por ese entonces por Nery Pumpido, mientras que en el Canalla Leonardo Astrada estaba al frente del cuerpo técnico y había presentado esta formación: Álvarez 6; Moreira 4, Raldes 5, Fassi 5 y Rivarola 5; Coudet 5 (66’ Di María 4), Andrés Díaz 5 (82’ Ledesma), Borzani 7, Encina 7; Vitti 4 y Ruben 4. Suplentes: Broun, Loeschbor, C. Villagra, Papa y Zelaya.

Angelito, que ingresó en el complemento, recibió 4 puntos y el resumen de ese enfrentamiento fue concreto: un clásico para el olvido.

El sábado, a las 17.30 y con un Gigante colmado, Di María volverá a jugar un clásico pintado de azul y amarillo después de dieciocho años de espera. Y, seguramente, con la misión de que el tercero sea para él un partido inolvidable.

Alejo Veliz se lamenta por una de las oportunidades desperdiciadas por Central.

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Fabbiani encara la semana previa a su primer clásico rosarino como DT de Newells.

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Las autoridades provinciales presentaron los preparativos del clásico rosarino.

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Ángel Di María buscará su primer triunfo ante Newells en el clásico.

Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

