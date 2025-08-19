Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

La Lepra, con algunos interrogantes de cara al sábado, encara una semana importante para lo que queda de campeonato

Fue una semana casi ideal para el Newell's del Ogro Fabbiani . El pase a cuartos de final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán en Salta y el punto rescatado en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia, con un equipo alternativo cuidando a los posibles titulares, le dieron una previa con buenas vibras anímicas de cara a la semana previa al clásico ante Rosario Central.

No hubo descanso y el plantel practicó el lunes por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas, y lo volvió a hacer este martes con la misma modalidad. La idea es trabajar el miércoles también de manera matinal y el jueves realizarlo de forma vespertino en consonancia con el habitual banderazo en el Coloso del Parque Independencia.

El viernes no se conoce en qué turno se desarrollará los entrenamientos, lo que sí, el plantel quedará concentrado en el hotel Jorge Bernardo Griffa , para esperar el choque del sábado ante el Canalla en el Gigante de Arroyito desde las 17.30.

Parece que en la Lepra hay dos puntos a definir por parte de Fabbiani y su cuerpo técnico. El primero, es decidir quién será el reemplazante de Luca Regiardo , expulsado ante Central Córdoba de Santiago y con una sanción de dos fechas de suspensión por parte del tribunal de disciplina de AFA.

Buscando el reemplazante de Regiardo, quien pica en punta es David Sotelo, que fue el titular en los dos primeros encuentros de esta Liga Profesional Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield) y perdió la titularidad en el encuentro ante Aldosivi. Sotelo, ingresó unos minutos en el partido ante Defensa y Justicia, reemplazando a Gaspar Iñiguez, a falta de casi media hora de juego.

La otra opción, menos posible a esta hora pero con chances, es el ingreso de Martín Fernández Figueira, jugador de características más parecidas a Regiardo. El uruguayo tuvo un buen rendimiento en su debut de titular ante el Halcón de Varela y cumplió en los minutos que le tocó ingresar en el encuentro ante el Decano por Copa Argentina.

El Pipa Benedetto, otra de las incógnitas en Newell's

La necesidad de, por lo menos, poder contar con la presencia de Darío Benedetto en el clásico, llevó al cuerpo técnico Leproso a acelerar los tiempos de recuperación tras la lesión que tuvo el Pipa en la previa del encuentro ante el Ferroviario santiagueño.

El ex Boca Juniors, trotó con buena intensidad la semana pasada y en esta agregaría los trabajos con pelota para tomar una decisión. A esta hora, es muy difícil que esté entre los titulares, pero ven posibilidades ciertas de que sea una opción para Fabbiani desde el banco de suplentes.