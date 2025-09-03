La Capital | Zoom | Lilita Carrió

La aclaración de Lilita Carrió sobre su supuesto romance: "Tengo un novio de 95 años"

Tras hablar de un supuesto noviazgo, la política dijo que sus declaraciones en realidad fueron una broma. La particular explicación

3 de septiembre 2025 · 14:22hs
Lilita Carrió desmintió tener un novio de 95 años

Lilita Carrió desmintió tener un novio de 95 años

Lilita Carrióse convirtió en tendencia en redes sociales tras sus declaraciones durante su participación en el programa de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, 540° de Cenital. A pocos días de las elecciones legislativas, la política sorprendió al hablar sobre una supuesta relación amorosa actual.

Rápidamente, sus dichos se volvieron virales y se reavivó su histórico meme “estoy de novia”. Los oyentes se sorprendieron por la edad del supuesto novio y la dinámica de la relación, e incluso muchos comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso hombre.

image

Ahora bien, horas después del momento viral y ante la repercusión en redes sociales, Carrió se comunicó con La Voz en Vivo y aclaró que todo había sido una broma y que sus declaraciones fueron falsas.

>> Leer más: Lilita Carrio contó la historia detrás de su meme más viral: "Estoy de novia"

Qué dijo Lilita Carrió

“Tengo un novio. Tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C”, comenzó diciendo Elisa Carrio en diálogo con María O'Donnell. Luego agregó: “Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien".

La periodista visiblemente sorprendida preguntó: “¿95?”. Carrió con total naturalidad respondió: “S, 95. Yo ya estoy en la tercera edad, llevo 25 años. Es una buena diferencia”.

Acerca de su supuesta relación amorosa detalló: “Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya".

Atónito, Tenembaum indagó: "¿La relación se reduce al beso?". La líder de la Coalición Cívica respondió: "La relación se reduce a la ternura, nada más. Todo está escondido".

En ese momento, el conductor quiso profundizar en la dinámica del supuesto vínculo sentimental. Fue así como Lilita brindó más detalles: "Está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa, por lo menos era".

Embed

A los pocos minutos, Lilita Carrió se volvió tendencia en redes sociales. Los usuarios no tardaron en indagar acerca de la identidad del misterioso hombre de 95 años.

La aclaración de Lilita Carrió

De esta forma, el programa La Voz en Vivo se comunicó con la ex diputada para obtener más detalles acerca de su reciente vínculo amoroso. Fue en ese momento cuando Lilita confesó: “Era una broma de videomatch”.

Y continuó explicando: “Cómo hay falsas narrativas, yo digo la verdad en la política y me pareció una historia fascinante esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”.

“Me van a empezar a inventar novios de 95 años. Es como el amor en los tiempos del cólera”, agregó entre risas.

“Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad" lanzó antes de despedirse.

>> Leer más: Virginia Gallardo cruzó a Carrió por el sueldo de los senadores y Lilita retrucó: "Los gatos ganan mucho más"

Embed

El meme viral de Lilita Carrió

Lilita Carrió asistió al programa de Mirtha Legrand y fue allí donde dio detalles de su famoso meme “Estoy de novia”.

Todo comenzó cuando otro de los invitados de la mesa, el humorista Bicho Gómez, le preguntó si estaba en pareja. Lilita le respondió entre risas: "Yo ahora sí. Estoy en pareja con tantos". Fue en ese momento cuando otra de las invitadas trajo a colación el famoso meme. “Viste que esta el meme con tu declaración "Estoy de novia"”, dijo la periodista de Todo Noticias Guadalupe Vázquez.

De esta forma, Lilita comentó cómo fue que surgió la situación que dio lugar al famoso meme. "Es de este programa", comenzó.

"Un día vengo acá a este programa y Mirtha me preguntó cómo estaba. Yo quería hablar de otra cosa, no de política. Entonces me dijo “¿Qué noticias tenes?” y yo le dije ”Tengo novio”, detalló la ex diputada.

Luego, continuó: “En ese momento era verdad pero nadie me creía. Nadie cree que una persona que está gorda tiene novio”. Mientras los invitados se reían y le preguntaban sobre aquel romance, Lilita agregó los pormenores de aquel momento. “Tenía el novio más buen mozo de la Argentina y nadie lo supo”, aseguró. Mirtha aprovechó para preguntarle de quien se trataba, la exdiputada confesó: “Era un embajador”.

“La gente tiene mucho estereotipo. Yo tuve todos los hombres que quise porque yo era divina”, agregó Lilita.

Embed

Noticias relacionadas
Emilia Attias respondió por Instagram a los rumores de que estaría esperando un hijo junto a su nueva pareja

Emilia Attias respondió a los rumores de embarazo y usó una particular frase

Luck Ra tuvo que tomar la decisión más difícil en La Voz Argentina

Triple empate y noche de tensión en "La Voz Argentina": Luck Ra tomó la decisión más difícil

Inés Estévez y Germán Palacios protagonizan y dirigen El hombre inesperado, la obra que se podrá ver este viernes 5 en el Teatro Broadway

Inés Estévez y Germán Palacios llegan a Rosario con "El hombre inesperado"

el chef gordon ramsay tiene cancer de piel y se sometio a una cirugia

El chef Gordon Ramsay tiene cáncer de piel y se sometió a una cirugía

Ver comentarios

Las más leídas

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Lo último

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

En la reciente acusación a la banda de Los Menores y al nuevo jefe de la barra de Central se explica parte del contexto que decantó en el asesinato de Pillín Bracamonte

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Por Martín Stoianovich

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa por los escándalos de corrupción

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Ovación
Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?
OVACIÓN

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Lionel Scaloni: Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

Policiales
El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

La Ciudad
Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con niebla, nubes y ráfagas vespertinas

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: habilitan el tránsito en la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Política

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Economía

Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro
Economía

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macro

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres
Policiales

EEUU: lo acusan de matar a balazos a un nene que jugaba a tocar timbres

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para gente común
Información General

No hay que ser superhéroe: Guinness propone récords para "gente común"

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto
La Ciudad

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia
La Región

La localidad de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia