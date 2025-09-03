La aclaración de Lilita Carrió sobre su supuesto romance: "Tengo un novio de 95 años"

Tras hablar de un supuesto noviazgo, la política dijo que sus declaraciones en realidad fueron una broma. La particular explicación

Lilita Carrió se convirtió en tendencia en redes sociales tras sus declaraciones durante su participación en el programa de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, 540° de Cenital . A pocos días de las elecciones legislativas, la política sorprendió al hablar sobre una supuesta relación amorosa actual.

Rápidamente, sus dichos se volvieron virales y se reavivó su histórico meme “estoy de novia” . Los oyentes se sorprendieron por la edad del supuesto novio y la dinámica de la relación, e incluso muchos comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso hombre.

Ahora bien, horas después del momento viral y ante la repercusión en redes sociales, Carrió se comunicó con La Voz en Vivo y aclaró que todo había sido una broma y que sus declaraciones fueron falsas.

Qué dijo Lilita Carrió

“Tengo un novio. Tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C”, comenzó diciendo Elisa Carrio en diálogo con María O'Donnell. Luego agregó: “Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien".

La periodista visiblemente sorprendida preguntó: “¿95?”. Carrió con total naturalidad respondió: “S, 95. Yo ya estoy en la tercera edad, llevo 25 años. Es una buena diferencia”.

Acerca de su supuesta relación amorosa detalló: “Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya".

Atónito, Tenembaum indagó: "¿La relación se reduce al beso?". La líder de la Coalición Cívica respondió: "La relación se reduce a la ternura, nada más. Todo está escondido".

En ese momento, el conductor quiso profundizar en la dinámica del supuesto vínculo sentimental. Fue así como Lilita brindó más detalles: "Está prohibido comunicarse por Tinder o por WhatsApp. Él es muy famoso, y yo soy muy famosa, por lo menos era".

A los pocos minutos, Lilita Carrió se volvió tendencia en redes sociales. Los usuarios no tardaron en indagar acerca de la identidad del misterioso hombre de 95 años.

La aclaración de Lilita Carrió

De esta forma, el programa La Voz en Vivo se comunicó con la ex diputada para obtener más detalles acerca de su reciente vínculo amoroso. Fue en ese momento cuando Lilita confesó: “Era una broma de videomatch”.

Y continuó explicando: “Cómo hay falsas narrativas, yo digo la verdad en la política y me pareció una historia fascinante esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”.

“Me van a empezar a inventar novios de 95 años. Es como el amor en los tiempos del cólera”, agregó entre risas.

“Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad" lanzó antes de despedirse.

El meme viral de Lilita Carrió

Lilita Carrió asistió al programa de Mirtha Legrand y fue allí donde dio detalles de su famoso meme “Estoy de novia”.

Todo comenzó cuando otro de los invitados de la mesa, el humorista Bicho Gómez, le preguntó si estaba en pareja. Lilita le respondió entre risas: "Yo ahora sí. Estoy en pareja con tantos". Fue en ese momento cuando otra de las invitadas trajo a colación el famoso meme. “Viste que esta el meme con tu declaración "Estoy de novia"”, dijo la periodista de Todo Noticias Guadalupe Vázquez.

De esta forma, Lilita comentó cómo fue que surgió la situación que dio lugar al famoso meme. "Es de este programa", comenzó.

"Un día vengo acá a este programa y Mirtha me preguntó cómo estaba. Yo quería hablar de otra cosa, no de política. Entonces me dijo “¿Qué noticias tenes?” y yo le dije ”Tengo novio”, detalló la ex diputada.

Luego, continuó: “En ese momento era verdad pero nadie me creía. Nadie cree que una persona que está gorda tiene novio”. Mientras los invitados se reían y le preguntaban sobre aquel romance, Lilita agregó los pormenores de aquel momento. “Tenía el novio más buen mozo de la Argentina y nadie lo supo”, aseguró. Mirtha aprovechó para preguntarle de quien se trataba, la exdiputada confesó: “Era un embajador”.

“La gente tiene mucho estereotipo. Yo tuve todos los hombres que quise porque yo era divina”, agregó Lilita.