Kendrick Lamar en el Super Bowl: los mensajes para Drake y Donald Trump

Kendrick Lamar es uno de los artistas más relevantes del momento, aunque su nombre pueda no resonar demasiado en esta parte del mundo para quienes no gusten del hip hop. El rapero viene de ganar cinco premios Grammy, incluyendo mejor canción y grabación del año por su tema “Not Like Us”. En la noche del domingo, fue el encargado de dar el show del entretiempo del Super Bowl y ofreció un espectáculo cargado de simbolismos.