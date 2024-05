Julián Weich aseguró que le gustaría ofrecer su ayuda a Javier Milei

Semanas atrás, el ex “Sorpresa y Media” había dado a conocer su mirada sobre la realidad del país. “Cada vez hay más chicos por debajo de la línea de la pobreza. Cada vez hay más chicos que abandonan la escuela. Cada vez hay más chicos que van a la escuela y no entienden lo que estudian.afirmó entonces Julián, en diálogo con el programa “Intrusos”.

“No opino de política, no soy de ningún partido político, nunca milité por ningún partido político. Yo nunca me involucré en la política. Trabajé en todos los canales, nunca tuve problemas en ningún lado y no me gusta opinar de cosas que me generen un boomerang y que me agredan. La verdad que eso me hace mal”, cerró Weich en esa ocasión.