Jimena Barón confrontó a quienes critican su cuerpo y generó polémica

La artista, que suele compartir en su cuenta de Instagram detalles de sus seguidores rutinas de entrenamiento y alimentación, se mostró indignada por el uso de su imagen y las opiniones sobre su figura. “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir: ‘Por qué esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”, arrancó diciendo.

“Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, agregó Barón , reivindicando sus hábitos.

“Debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir: ‘Esto no está bueno’ o ‘Esto es re peligroso’. No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”, insistió Jimena.