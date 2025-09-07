La Capital | Zoom | Jim Jarmusch

Jim Jarmusch sorprendió en Venecia y se quedó con el León de Oro

El director estadounidense agradeció este "honor inesperado" y parafraseó al cineasta japonés Akira Kurosawa

7 de septiembre 2025 · 22:12hs
Jim Jarmusch sorprendió en Venecia y se quedó con el León de Oro

La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia sorprendió al entregarle el León de Oro por mejor película a "Father Mother Sister Brother", el nuevo largometraje del estadounidense Jim Jarmusch.

"Todos los que estamos aquí haciendo películas no estamos motivados por la competencia. Pero realmente aprecio este honor inesperado", sostuvo Jarmusch exhibiendo el premio por su tríptico de relaciones silenciosamente humorístico, una película sobre relaciones entre padres e hijos adultos protagonizada por Adam Driver, Vicky Krieps y Cate Blanchett.

El director agradeció al festival por apreciar su "película silenciosa”, y remarcó que se identifica con el cineasta japonés Akira Kurosawa, quien alguna una vez dijo que estaba preocupado porque aún no sabía lo que estaba haciendo pese a su entonces muy avanzada edad. “Estoy aprendiendo cada vez”, lo parafraseó Jarmusch.

Algunos de los que llegaban con aspiraciones se quedaron en el camino, como el dramático documental sobre Gaza “The Voice of Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania (que debió consolarse con el León de Plata), y “No Other Choice” de Park Chan-wook, que se fue con las manos vacías.

La película que se mete en la guerra Israel-Palestina trata sobre el intento de rescatar a una niña de 6 años de un auto baleado en Ciudad de Gaza en enero de 2024 y utiliza el audio real de su llamada a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Recibió una ovación de pie de 22 minutos después de su estreno. Ben Hania dedicó su premio a la Media Luna Roja y “a todos aquellos que arriesgaron todo para salvar vidas en Gaza. Ellos son los verdaderos héroes”.

En sus comentarios, la cineasta también pidió el fin de “esta situación insoportable” en Gaza.

El jurado liderado por Alexander Payne nombró a la actriz china Xin Zhilei como mejor actriz por su papel en “The Sun Rises on Us All”, de Cai Shangjun, una historia sobre un triángulo amoroso ambientado en el mundo de los talleres de explotación en Guangzhou. El italiano Toni Servillo ganó como mejor actor por interpretar a un presidente al final de su mandato en “La Grazia”, de Paolo Sorrentino.

Benny Safdie se llevó el premio al mejor director por su biopic de MMA de Mark Kerr “The Smashing Machine”, que desató rumores de un posible Oscar para su protagonista, Dwayne "La Roca" Johnson. “Nunca pensé que estaría aquí. Estar entre los gigantes del pasado y los gigantes de este año simplemente me deja sin palabras”, afirmó Safdie.

Valérie Donzelli y Gilles Marchand fueron reconocidos con el premio a mejor guion por su drama sobre la economía informal “At Work”, una película francesa sobre un fotógrafo exitoso que lo deja todo para centrarse en la escritura, y termina en la pobreza.

El premio especial del jurado fue para el cineasta italiano Gianfranco Rosi por su lírico documental de Nápoles “Below the Clouds”.

También destacaron a la actriz suiza Luna Wedler con el Premio Marcello Mastroianni, que se otorga a un joven actor, por su papel en la película “Silent Friend”, una poética historia en tres partes sobre un árbol de ginkgo en una ciudad universitaria medieval en Alemania.

