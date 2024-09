Javier Nuñez, el escritor que cuenta la ciudad que vio y ve

-Soy desordenado para las respuestas, pero recurdo que empecé a escribir a los 13 años por deseo de imitación de lo que me gustaba, En la biblioteca familiar encontré las historietas "D`artagnan" y la colección Robin Hood. Estas lecturas me llevaron a querer contar mis propias historias y a traves del cuento empecé a escribir. Tengo una pregunta que aún no me pude responder y es que me me empuja al desafío de inventar mundos propios y contárselo a otros. Hoy tengo preguntas otras y la escritura es la forma de explorarlas, no voy a encontrar respuestas.