Elvis Presley volverá a los escenarios en forma de holograma

El espectáculo estará a cargo de Layered Reality, la compañía británica especializada en experiencias inmersivas, cuyos créditos incluyen “Jeff Wayne’s The War of The Worlds: The Immersive Experience” y “The Gunpowder Plot”. En un comunicado de la empresa, publicado por el sitio especializado Variety, adelantaron que “Elvis Evolution” será un espectáculo para “celebrar a la estrella más grande del escenario y la pantalla del mundo”, que incluirá un concierto que “recreará el impacto de ver a Elvis en vivo para toda una nueva generación de fanáticos, borrando las líneas entre la realidad y la fantasía”.