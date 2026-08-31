El rock argentino, de luto: murió Miguel Zavaleta, cantante y fundador de Suéter

El periodista Sergio Marchi dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y contó que el músico murió tras luchar contra una enfermedad

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El rock argentino está de luto. Miguel Zavaleta, el cantante y fundador de Suéter, una de las bandas fundamentales de la escena del rock argentino de los 80, falleció a los 71 años.

Nacido en febrero de 1955, Miguel Zavaleta fue un cantante y compositor de rock argentino . A sus 21 años formó la banda Bubu y, en 1981, fundó Suéter junto a Gustavo Donés, Juan del Barrio y Jorge Minissale, banda emblemática de los años 80, que dio lugar a hits como "Vía México", "Extraño ser", "Amanece en la ruta", entre otras.

Tras la disolución de la banda, en 2023, junto al guitarrista Jorge Minissale, volvieron a Suéter. Y en 2024 publicaron “La Reserva Moral de Occidente”, un proyecto coque contó con versiones de sus canciones en colaboración con otros artistas como Rubén Rada, Nahuel Pennisi, Hilda Lizarazu, Julián Kartun, Leo García, entre otros.

La noticia sobre el fallecimiento del artista fue dada a conocer por el periodista Sergio Marchi, a través de sus redes sociales. En el comunicado, Amichi reveló la causa de la muerte y expresó sus condolencias.

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El comunicado de Sergio Marchi

A través de sus redes sociales, el periodista Sergio Marchi dio a conocer la triste noticia. “Murió Miguel Zavaleta a los 71 años tras luchar contra un cáncer cruel”, comenzó.

“Fue cantante de Bubu y líder de Suéter”, detalló, y señaló que era “un tipo muy genial y divertido, animador de aquellos locos años 70”. Finalmente, expresó: “Lo vamos a extrañar”.

Junto con el comunicado, compartió una foto del cantante junto a Miguel Zavaleta, Tito Losavio, Beno Guelbert y Ale de Silvestre, en 2024.