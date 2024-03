El padre de Tini Stoessel salió a defenderla: "Son seres irrecuperables a la maldad"

Érica Rivas cuestionó a Francella por su apoyo a Milei: "No me sorprende"

El productor televisivo publicó un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter) en el que remarcó: "Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados dentro de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son seres irrecuperables a la maldad".

"Contame qué te paso de grave en la vida, reina. ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula", le escribió una usuaria de redes sociales. Tini respondió: “Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”.

“No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces”, concluyó.

El lanzamiento del nuevo disco llega con mensajes de voz de Tini. “Cómo duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí”, se escucha.

Tini también dice: “Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni adónde va. Sólo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar, en búsqueda del sentido, perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”.