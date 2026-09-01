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Oferta millonaria: River fue a la carga por un ex-Newell's que disputó el Mundial

Un defensor con pasado en la Lepra apareció en el radar del Millonario sobre el cierre del mercado de pases, pero las negociaciones no avanzaron

1 de septiembre 2026 · 10:46hs
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El colombiano Willer Ditta

El colombiano Willer Ditta, ex-Newell's, recibió una oferta millonaria de River.

El mercado de pases de River fue uno de los más movidos del fútbol argentino en varias décadas, ya que el conjunto de Núñez desembolsó más de 60 millones de dólares y trajo a varias estrellas internacionales. Sobre el cierre del período de fichajes, ofertó una importante suma de dinero por un ex-Newell's que estuvo presente en el Mundial 2026.

Según consignó TyC Sports, durante la semana pasada, el Millonario apuntó a Willer Ditta, exdefensor de la Lepra que disputó la última Copa del Mundo con Colombia y se encuentra desde 2023 en Cruz Azul de México, club con el que fichó tras su polémica salida del parque Independencia.

La propuesta formal de River rondaba los seis millones de dólares por el pase del colombiano, pero desde México rechazaron la oferta porque la consideraron insuficiente, ya que pedían unos nueve millones de dólares para dejarlo ir. Por eso, la negociación no prosperó y quedó estancada, aunque podría haber novedades en las últimas horas del mercado de pases.

De igual manera, el cierre del período de fichajes también supone un problema para su salida, debido a que Cruz Azul tendría que trabajar a contrarreloj para cerrar la llegada del reemplazante de Ditta, que se consolidó como una de las figuras del equipo.

Willer Ditta se destacó en Newell's antes de pasar a Cruz Azul de México.

Willer Ditta se destacó en Newell's antes de pasar a Cruz Azul de México.

Willer Ditta en la mira de River

El colombiano conoce bien el fútbol argentino y podría aportar un cambio inmediato en la defensa de River. El zaguero de 28 años llegó con 24 a Rosario tras ser duramente criticado por los hinchas de Junior de su país, equipo en el que se formó como futbolista.

En Newell's, Ditta sorprendió con un muy destacado rendimiento durante todo el 2022 de la mano de Javier Sanguinetti y, sobre el cierre de la temporada, con el interinato de Adrián Coria. Posteriormente, en 2023, disputó el primer semestre y un puñado de partidos más bajo la dirección de Gabriel Heinze.

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Cuando la Lepra encaraba la segunda mitad del año, previo a la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Corinthians, el defensor presionó para que el club acepte la propuesta de Cruz Azul y acuerde su llegada a México, donde había recibido una oferta económica superior a la del Rojinegro.

El otro apuntado por el Millonario

Ante la dificultad en las negociaciones por Ditta, el Millonario mantiene el foco puesto en Francisco Álvarez, defensor del líder del campeonato, Argentinos Juniors. La posible salida de Lucas Martínez Quarta pone a los dirigentes rojiblancos en la obligación de buscar un reemplazante en las próximas 24 horas, por lo que podrían llevarse a uno de los destacados del fútbol argentino.

El defensor del Bicho, de 26 años, se consolidó como uno de los mejores centrales del campeonato y es apuntado por varios equipos desde hace tiempo, a punto tal de que tanto Boca como River harán un último intento para ficharlo sobre el cierre de la ventana del mercado de pases.

La propuesta por Álvarez podría concretarse por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, aunque Argentinos Juniors pelea en lo más alto de la tabla y no soltará a una de sus máximas figuras sin tener un importante rédito económico.

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