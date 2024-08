Villarruel se alejó más de Milei: "Lijo no tiene los pergaminos para ser juez de la Corte"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , tuvo conceptos lapidarios sobre el magistrado Ariel Lijo , promovido por el gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, y no dudó en calificar la propuesta: "No ha sido la mejor elección".

"Mi opinión respecto de Lijo es pública. La he expresado. No estoy de acuerdo con la candidatura. Por razones prácticas, está remplazando a una mujer. Es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra" , manifestó la titular del Senado durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y ante un auditorio que la envolvió en aplausos.

Consciente seguramente de que sus conceptos no podrían caer sino pésimos en la Casa Rosada, y aumentar el sordo encono con el presidente Javier Milei, Villarruel se enfocó aún más en las críticas a Lijo: "Es un juez que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de la Nación. Es una de las garantías de seguridad jurídica. No ha sido la mejor elección. Ha sido una candidatura que es controversial. Hubiéramos querido tener un candidato sólido y que nos represente y con la mejor sabiduría y rectitud posible. No creo que sea el caso", sentenció.